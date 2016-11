Brexit-generalen blir britisk sendemann hos Donald Trump

Britene frykter for forholdet mellom Storbritannia og USA etter det amerikanske valget og har bedt Farage bygge opp et «nært forhold» til Trump-leiren, skriver The Telegraph.

Uavhengighetspartiet UKIPs fungerende leder Nigel Farage tilskriver seg selv mye av æren for at britene sa nei til fortsatt EU-medlemskap, påtok seg senest torsdag æren for Trumps framgang i USA og for at populistiske bevegelser sveiper over Europa.

Den kontroversielle politikeren er utvalgt fordi han har noe kollegene ikke har – kontakter inn i de innerste sirklene til USAs påtroppende president.

Uroen spredde seg blant britiske politikere da det kom for en dag at Trump først snakket med Storbritannias statsminister Theresa May etter å ha hatt samtaler med statsledere fra minst ni andre land.

I løpet av samtalen mellom May og Trump skal han ha sagt at Storbritannia er et «veldig, veldig spesielt sted for meg og vårt land» og antydet at han ville at deres forhold skulle være slik som mellom Margaret Thatcher og Ronald Reagan.

Moren til Donald Trump er for øvrig skotsk.