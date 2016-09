Brexit-generalen kan bli reporter for Kreml-lojal TV-kanal

Det er The Telegraph som melder at tidligere UKIP-leder Farage har vært i samtaler med RT, med sikte på en reporter- eller programlederrolle.

Han skal være en av flere kjente engelskspråklige personligheter RT nå ønsker å rekruttere, melder avisen.

Den høyreorienterte spaltisten og reality-TV-kjendisen, Katie Hopkins, skal blant annet være aktuell programleder for et livsstilsprogram.

Ifølge ikke navngitte RT-kilder, skal Farage ha diskutert en rekke ulike roller. Utegående reporter under det amerikanske presidentvalget i november, skal være en av dem.

CARLO ALLEGRI / Reuters / NTB Scanpix

– Kan ikke ignorere dem

Farage sier selv til The Telegraph at han ikke har landet noen avtale med kringkasteren, som har blitt kritisert for å spre propaganda for russiske myndigheter.

I Storbritannia har RT ved 15 anledninger blitt felt av tilsynsorganet Ofcom, for brudd på objektivitetsregler, ifølge The Telegraph.

– Det er en kanal med mange seere. Mulig de har en politisk agenda, men man kan ikke ignorere dem, sier Farage, som forlot sitt verv som leder for UKIP etter Brexit.

Russia Today ble til «RT» og spredde seg

RT, tidligere kjent som Russia Today, ble dannet i 2005, som en engelskspråklig kanal, eid fra Moskva. I begynnelsen fokuserte de på innenriksnyheter fra Russland, der den uttalte målsettingen var å gi et utenlandsk publikum et mindre ensidig bilde av landet, ifølge Washington Post.

Strategien var ikke spesielt vellykket. Seertallene var skrale. Men med sjefredaktør Margerita Simonyan i spissen, skiftet kanalen senere profil til å servere «alternativt blikk på internasjonale hendelser».

Ivan Sekretarev / TT / NTB Scanpix

Senere har kanalen vokst i omfang, og produserer nyheter, debatter og underholdning på engelsk, arabisk og spansk. RT kringkaster over hele verden, med potensielt 700 millioner seere i over 100 land, ifølge deres egen nettside.

– Deres målsetting er ikke lenger å rapportere fra Russland, men å fortelle alle hvor ille USA er, hevder journalist, oversetter og blogger Alexey Kovalev overfor Washington Post.

– Det er et enormt publikum for akkurat dette. Ikke bare internasjonalt, men i USA også, legger han til.

Rekrutterer kjente fjes

I juli i år hadde nettsiden RT.com 5 millioner unike brukere, bare i USA. RT America har rekruttert flere kjente amerikanske fjes, blant annet den tidligere bryteren og guvernøren i Minnesota, Jesse Ventura.

Eric Miller / Reuters / NTB Scanpix

Legendariske Larry King ble også plukket opp av kanalen etter at hans lange karriere i CNN ble avsluttet i 2010.

Sist torsdag gjestet Donald Trump King i RT America-showet Politicking. Trumps visitt hos TV-kanalen vekket oppmerksomhet i flere miljøer, ifølge Washington Post.

Trump har flere ganger den siste tiden hyllet Putin, senest under en TV-sendt debatt med Hillary Clinton sist torsdag. Da sa presidentkandidaten at Putin hadde vært en bedre leder enn Barack Obama.

Nå spør flere kommentatorer og kritikere seg: «Hvorfor stilte han egentlig opp på RT?»

Trump hos King:

Men en talsperson for Trump kalte det simpelthen «en tjeneste», ettersom King og Trump er gamle kjente, og at Trump ikke visste hvor det skulle sendes.

En annen TV-personlighet på RT America, Ed Schultz, går i rette med kritikerne.

– Clinton-kampanjen gjør alt de kan for å koble Donald Trump og Putin. De gjør hva de kan for å kaste et negativt lys over RT, sier han til The Washington Post, og fortsetter:

– Ja, vi er delvis finansiert av myndighetene. Men det samme gjelder BBC. Dette blir parodisk.