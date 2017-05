Brigitte Macron kan bli den mest innflytelsesrike førstedame Frankrike har hatt

Når ekteparet Macron fytter inn i Elyseepalasset 14. mai, vil Frankrike få en historisk førstedame. Ingen ektefelle har bidratt til å forme en fransk president i like stor grad.

Deres lange historie sammen startet da Emmanuel Macron som 15-åring begynte å flørte med den 24 år eldre gifte trebarnsmoren.

De ble et par da han var 17, men hans foreldre grep inn og sendte ham til Paris for å bryte forholdet. Det hadde de lite suksess med, i 2007 giftet paret seg.

Deres forhold har ofte blitt et tema, også på valgmøter. Emmanuel Macron har kommentert dette selv og medgitt at hans familie er litt annerledes, men «dette er det moderne Frankrike». Ifølge Macron har man «ekteskap mellom folk av samme kjønn, ulike kjønn, det er ulike allianser, og det er kjærlighet nok til alle».

Deres kjærlighetshistorie har tidvis overskygget dekningen av valgkampen i internasjonale medier.

CARLOS BARRIA / X90035

Franske feminister mener det er et utslag av kvinnediskriminering at dette er et tema for det franske presidentparet, men ikke det amerikanske.

Lærer og elev?

Hun var aldri hans lærer, men fransklærer på den katolske skolen han gikk. De møttes fordi hun ledet skolens teaterselskap.

Han var en ivrig amatørskuespiller som deklamerte egne dikt for henne. Hun var så betatt av ham at hun kalte ham for «min lille Mozart».

Brigitte Macron har tre barn, og ett av dem jobber i Macrons kampanje. Hun har syv barnebarn som kaller Emmanuel for «Daddy».

Hun omtales nesten like mye som ham, i alle fall i utenlandske medier.

Den mest eksentriske?

Det har vært mange eksentriske franske presidentfruer, men ingen som over tid har preget presidenten så mye som Brigitte Macron har med den kommende presidenten.

I Frankrikes femte republikk, som ble innstiftet i 1958, har det knapt funnets en mektigere førstedame enn det Brigitte vil bli.

Førstedame er en rolle som vanligvis knapt finnes i Frankrike. I USA er det vanlig at presidentparet opptrer som et team. Noen, som Hillary Clinton, spilte en betydelig politisk rolle. Hun hadde ansvaret for å løse mannens helsereform igjennom. Det var ingen suksess.

PHILIPPE WOJAZER / X00303

Elysee - ikke trofasthetens palass

Ellers har det vært turbulens rundt de siste førstedamene. Francois Mitterrand, som ble valgt i 1981, levde et dobbeltliv mellom sin kone og en elskerinne han hadde en datter med. Forholdet mellom Jacques Chirac og kona Bernadette Chirac var ikke akkurat hjertelig.

Hun klagde over all utroskapen. Nicolas Sarkozy flyttet inn med Cecilia som forlot ham etter få måneder. Etter en kort periode som ungkar giftet han seg med artisten Carla Bruni.

JACQUES BRINON / TT / NTB Scanpix

François Hollande var i sin tid partner med Ségolène Royale, nå miljøminister. De to var aldri gift, men har fire barn sammen. Det forholdet sprakk i 2005, da hun var sosialistenes presidentkandidat.

Da Hollande for fem år siden rykket inn i Elyseepalasset, var journalisten Valérie Trierweiler hans partner, men etter kort tid ble han obsververt på scooter på vei til elskerinnen Julie Gayet. Men de har ikke vist seg offentlig som par. Trierweiler hevnet seg med å skrive en åpenhjertlig bok der hun blant annet skildret ekspartnerens forakt for vanlige folk.

Franske førstedamer har skapt overskrifter selv. De har vært utro, brukt for mye penger og til og med begått drap. Det var i 1914 at statsminister Joseph Caillaux kone Henriette drepte den daværende redaktøren i Le Figaro, fordi han var en politisk trussel mot hennes mann.

JACQUES BRINON / AP / NTB Scanpix

Vil ha en aktiv rolle

Emmanuel har gjort det klart at kona skal ha en aktiv rolle. Da han var minister, dukket hun opp på planleggingsmøter. I valgkampen har hun lest talene hans med beskjed om at dersom ikke hun forstår det han sier, gjør ingen andre det heller.

De som følger valgkampanjen hans tett, forteller at hun betyr mye for ham og er en av de få personene han stoler fullt og helt på.

De har opptrådt sammen og skapte overskrifter etter første valgomgang da de kyssende tok i mot hyllesten som om de allerede hadde vunnet valget. De har preget den kulørte pressens førstesider og er et uvant par i fransk politikk.

I dette valget var det mange velgere som ikke var begeistret for noen av kandidatene. Men det var et større engasjement rundt Brigitte Macron, som var mye mer synlig enn Marine Le Pens partner, Louis Aliot, som selv er medlem av Europaparlamentet for Nasjonal Front. De to er meget diskret om sitt privatliv og samliv.

I Frankrike er det mange, ikke minst godt voksne kvinner, som har forståelse for Brigittes uttalelser om at det hastet for hennes mann å vinne valget. Dette var hans sjanse.

– For tenk hvordan jeg kan se ut om fem år, har hun uttalt.