Britene har fått nok av Trump: Ber May trekke tilbake statsbesøk- invitasjonen

Londons borgermester Sadiq Khan mener Storbritannia bør avlyse det planlagte besøket fra USAs president Donald Trump. USAs president skulle etter planen gjeste Storbritannia i oktober -med all den pomp og prakt britene kan oppdrive. Det var under Theresa Mays besøk i Det hvite Hus i februar at hun inviterte Trump til London.

Mandag kveld var Khan på Channel 4 News.

– Jeg synes ikke vi skal rulle ut den røde løperen for USAs president når omstendighetene er slik at hans politikk går mot alt vi står for, sa Khan.

Han sa også at Trump tar feil i «mange saker».

Sterke krefter i Storbritannia ber statsminister Theresa May trekke tilbake invitasjonen til Trump om å komme på statsbesøk til Storbritannia.

Dato er ikke fastsatt, men det er antatt at besøket vil skje i løpet av høsten.

Striden om Trumps besøk har pågått lenge, men fikk ny fart med Trumps Twitter-meldinger i etterkant av det siste terrorangrepet i London.

Her fornærmet han Londons ordfører, og retvitret kun deler av ordførerens budskap.

USAs ambassadør støtter Khan

Trumps tvitring toppet seg ved at han anklaget Khan for å komme med en «patetisk unnskyldning» for tidligere uttalelser.

Av alle personer har USAs fungerende ambassadør til Storbritannia, Lewis Lukens, engasjert seg på Khans side.

Han har retvitret Khans uttalelse etter terrorangrepet og «berømmer det sterke lederskapet» Khan har stått for etter angrepet.

I commend the strong leadership of the @MayorofLondon as he leads the city forward after this heinous attack. – LLukens 3/3 https://t.co/p4dDZuCpyO — U.S. Embassy London (@USAinUK) June 4, 2017

Partileder ber May avlyse

Tim Farron er leder for det liberale partiet i Storbritannia.

– Theresa May må avlyse statsbesøket, sa han tirsdag ifølge avisen The Independent.

Han sa at Trump er «en belastning for USA».

– Dette er en mann som sårer våre nasjonale verdier i en tid der vi bearbeider våre følelser og vår sorg, sier han.

Avisen The Guardian skrev mandag på lederplass at May bør trekke tilbake invitasjonen til Trump om statsbesøk i Storbritannia.

Underskrifter mot Trump

Etter at Trumps statsbesøk ble kjent, har nær 2 millioner personer skrevet under på en protestliste på nettet.

Et statsbesøk fra Trump vil normalt bety at han skal møte Dronningen og det kan også bli aktuelt at han taler i Parlamentet.

Speaker John Bercow i Underhuset i Parlamentet har sagt at han vil motsette seg at Trump får tale i Parlamentet.

Speakeren styrer debattene og holder orden på møtene i Underhuset. Han kan sammenlignes med vår stortingspresident.

Ifølge avisen The Guardian begrunner Bercow sin motstand mot at Trump får tale med Parlamentets historie med å bekjempe rasisme og kjønnsdiskriminering.