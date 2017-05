British Airways innstiller alle fly fra Heathrow og Gatwick

Datakrisen som selskapet sliter med lørdag, har rammet verden over, ifølge selskapet selv, som beklager og understreker at det jobber for å rette feilen. I første omgang ble alle fly innstilt frem til klokken 17 lokal tid, men nå er innstillingene altså utvidet til resten av dagen.

– Vi har ikke funnet noen beviser på at det er et cyberangrep, heter det i en uttalelse fra British Airways som svar på spekulasjoner fra britiske medier. Storbritannia ble hardt rammet av dataangrepet som gikk under navnet WannaCry tidligere i mai.

British Airways meldte først om datatrøbbelet på Twitter ved 11-tiden lørdag.

– Ikke dra til flyplassen

Frustrerte passasjerer forteller om køer og bagasjeproblemer på sosiale medier. Fra London-flyplassene Heathrow og Gatwick rapporteres det om lange køer og forsinkede avganger. Flyselskapet oppfordrer folk til å la være å dra til flyplassen.

– Vi anbefaler passasjerer å sjekke status på flyvningene sine før de reiser til flyplassen i dag. Vi samarbeider med flyselskapet for å assistere passasjerer som er rammet av problemene, skriver Heathrow lufthavn på Twitter.

Også Norge berørt

Tre fly mellom London og Oslo er berørt av dataproblemene.

– Alle British Airways-fly til og fra London er innstilt eller sterkt forsinket. Dette påvirker all trafikk til og fra Norge også, sier pressesjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB. Hun henviser ellers passasjerer til informasjon de får fra flyselskapet selv.

Dataproblemene kommer på et svært uheldig tidspunkt for flyselskapet. Det er langhelg i Storbritannia og mange er på reisefot.