Britisk avis må betale millionerstatning til Melania Trump

Melania Trump har akseptert erstatningen hun får, og beklagelsen som avisen har gitt henne. Trump saksøkte opprinnelig avisen for 150 millioner dollar, men hun skal nå ha akseptert et forlik om at avisen betaler henne 2,9 millioner dollar (25 millioner kroner), melder CNN.

I en artikkel fra 2016 videreformidlet Daily Mail påstander om at Melania Trump tidligere jobbet i et modellbyrå i Milano som i realiteten var et eskortebyrå, altså et sted hvor rike kunder kunne få tilgang til prostituerte.

I artikkelen ble det spekulert i om disse beskyldningene mot USAs førstedame kunne skade Donald Trump politisk. Nå har avisen trukket tilbake hele artikkelen , og har altså gått med på å gi førstedamen både erstatning og en unnskyldning for artikkelen de skrev.

– Vi beklager til fru Trump for problemene som artikkelen vår kan ha forårsaket for henne, skriver avisen i en beklagelse på sine nettsider onsdag.

Melania Trump har selv uttalt at saken kan ha kostet henne en potensiell inntjening på mange millioner dollar.

