Britisk kommentator om nyvalget i Storbritannia: – Dette er ikke et parlamentsvalg. Dette er et kupp

Det betyr at britene må gå til stemmeurnene mindre enn et år etter den opprivende EU-avstemningen som førte til Brexit.

Mens foreløpige målinger kan tyde på at flertall av velgerne støtter den britiske statsministerens snuoperasjon, får hun også besk kritikk.

– Et kupp

– Dette er ikke et parlamentarisk valg. Dette er et kupp, skriver kommentator i Guardian, Anne Perkins.

– May har avskrevet demokratiet. Hun har latt seg forføre av meningsmålinger som gir henne 20 prosent forsprang på konkurrentene. Hun vil nesten helt sikkert sikre seg den majoriteten hun trenger for å kjøre Brexit-forhandlingene slik hun selv vil.

Perkins mener Mays beslutning vil få store konsekvenser.

– Hun vil ikke trenge å reflektere nevneverdig over mindretallssynspunkter. Hun har gjort en egen skotsk folkeavstemning om EU uunngåelig. Og en nordirsk folkeavstemning om grensene (til Irland) mer sannsynlig.

Ble statsminister uten valgseier

May ble statsminister i fjor uten å ha vunnet et valg, da hun tok over etter at David Cameron tok sin hatt og gikk etter at folket i Storbritannia, overraskende for mange, sa ja til Brexit.

Hun har nesten utelukkende brukt tiden sin som statsminister på å forberede nettopp Brexit.

Nå vil hun få knappe to måneder til å presentere sin politikk på alle områder – ikke bare utenrikspolitikk og Brexit.

TOBY MELVILLE / X90004

Sikre styringsdyktige regjeringer

Flere europeiske land har en styringsform som gjør det mulig for regjeringen å skrive ut nyvalg, blant andre Sverige og Danmark. Den benyttes vanligvis i politiske krisesituasjoner og for å sikre at landet kan få en styringsdyktig regjering.

I Storbritannia er det i tillegg tradisjon for at statsministeren kan skrive ut nyvalg uten at landet nødvendigvis står oppe i en dyp krise.

Det gir betydelig makt til en regjering og er blitt del av den politiske tradisjonen i Storbritannia.

Mays beslutning om nyvalg innebærer at neste ordinære parlamentsvalg i Storbritannia skyves fem år frem i tid, frem til 2022. I utgangspunktet skulle nest valg avholdes 2021.

I Norge er det ingen ordning med å skrive ut nyvalg.

Brenda fra Bristol

I en BBC-video som ifølge Guardian har gått viralt, uttrykker «Brenda fra Bristol» forbløffelsen og trøttheten mange briter kjenner på etter Mays annonsering:

– Du bløffer? Enda et valg? For Guds skyld, sier Brenda da intervjueren fortalte henne om statsministeren beslutning.

– Ærlig talt, jeg greier ikke mer! Det er altfor mye politikk om dagen! Hvorfor måtte hun gjøre det?

Får konsekvenser for mye

Utfallet av valget vil ikke bare få konsekvenser for hvilken politikk Mays regjering skal føre de neste årene, men trolig også for Brexit, for Labour (Arbeiderpartiet) og for unionen med Skottland.

Få tviler på at May kommer til å vinne – og med god margin. Hun og Tory-’ene leder stort på meningsmålingene, mens hovedutfordrer Labour ligger med brukket rygg.

Hun har flere ganger sagt at hun ikke ville benytte seg av muligheten til å skrive ut nyvalg, men tvert imot vente til det fastlagte valget i 2020.

Emmanuel Dunand / TT / NTB Scanpix

Brexit gjør det nødvendig

Nå begrunner hun snuoperasjonen med Brexit.

– Jeg har konkludert med at den eneste måten å garantere sikkerhet på i årene som kommer er å holde dette valget, sa May

Hun anklaget opposisjonen for å stikke kjepper i hjulene for Brexit.

– Landet står sammen, men Westminster gjør det ikke. Labour har truet med å stemme imot den endelige avtalen og Liberaldemokratene har sagt at de vil få alt til å stoppe helt opp. Medlemmer av Overhuset, som ikke er folkevalgt, har lovet å kjempe til siste slutt mot oss, sa May.

Valgresultatet vil trolig gi hennes regjering en bredere basis i parlamentet enn det den har i dag. I tillegg vil valget trolig gi henne en større personlig autoritet i det videre arbeidet med Brexit.

Pundet styrket seg

Beslutningen om å skrive ut nyvalg, ga umiddelbart utslag på pundet, som styrket seg.

Nyvalget vil føye seg inn i rekken av viktige valg i Europa i år. Nederland har allerede valgt ny nasjonalforsamling. På søndag avholdes første runde i det franske presidentvalget, mens Tyskland velger ny nasjonalforsamling i september.