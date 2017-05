En selvmordsbomber detonerte mandag kveld en sprengladning ved Manchester Arena, der tenåringsidolet Ariana Grande akkurat var ferdig med sin konsert.

Politiet mener 22 år gamle Salman Abedi, en britisk statsborger av libysk opprinnelse, utløste bomben.

22 ble drept, deriblant en åtte år gammel jente. Over 100 ble såret, mange av dem mindreårige.

Britisk politi tror Abedi tilhørte et terrornettverk og åtte menn er de siste dagene pågrepet.

Islamistgruppen IS har tatt på seg skylden for terroraksjonen, men uten at det er bekreftet.

Kilde: NTB