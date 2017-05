Britiske Eddie stakk av med pengebil, levde 19 år på rømmen i USA

«Fast Eddie», Raske Eddie, heter selvbiografien som nå utkommer, og som har fått en fyldig omtale på nett hos BBC. Boken har også en fyndig undertittel:

«Mine 20 år på flukt som Storbritannias mest ettersøkte mann».

Eddie Maher stakk av med en pengetransportbil fra Lloyds filial i havnebyen Felixstowe i januar 1993. Han fløy på business class fra Heathrow-flyplassen i London til Dallas i Texas. «Stephen King» sto det i det falske passet hans, og i kofferten lå et svært stort kontantbeløp pent innpakket i håndklær.

Maher hevder selv at han reiste med 125.000 pund, 1,25 millioner kroner, et honorar han fikk fra en gjeng som presset ham til å begå underslaget.

61-åringen har i de senere uker dukket opp i flere TV-intervjuer for å skape blest rundt sin bok. «Jeg måtte stikke av for å beskytte familien min», sa han i en frokostsending hos ITV. Men politiet har aldri trodd på forklaringen om at han handlet under press fra noen.

Hun ble ikke overbegeistret

Noen uker før flukten hadde Maher sendt sin kjæreste Debbie Prett og deres lille sønn Lee av sted med fly til Boston. At det dreide seg om en flukt fra en grov forbrytelse, fikk ikke Debbie vite før de to møttes på et avtalt sted i Dallas.

«Hun ble ikke over seg av begeistring, men vi er stadig et par. Hun er min beste venn», sier Eddie i intervjuet med BBC.

Noen kontakt med familie i Storbritannia kunne det ikke bli snakk om i de kommende 19 årene. Eddie ringte sin syke mor én gang, ett år etter det store forsvinningsnummeret, men det var også alt. Familien på tre slo seg ned i småbyen Woodland Park i Colorado, der de betalte husleien i kontanter hver måned.

Forretningsmann i tenkeboksen

Debbie og Eddie presenterte seg for naboer som Sarah og Stephen King. Eddie sa han var en alminnelig næringsdrivende fra Essex som hadde solgt sitt fotokopieringsforetak, og nå befant seg i tenkeboksen når det gjaldt den videre karrière. Han fant seg venner her og der, blant annet i den lokale flyklubben der han med tiden også kjøpte seg sitt eget lille fly.

I 1994 giftet Eddie og Debbie seg under sine falske navn i Las Vegas. Vigselsattesten med de falske navnene Stephen og Sarah var et fint dokument å ha med seg i det videre livet på flukt. Eddie tok også førerkort, selv om han hadde hatt et britisk et i årevis, for å ha et ekstra dokument med navnet Stephen King. Men noe pass for sønnen Lee klarte han aldri å skaffe til veie, og heller ikke noe «green card» som trengs for å søke ordinære jobber.

Noe muffens, mente flykjøper

Etter hvert som reisekassen begynte å tømmes, vurderte de å gi opp flukten. Eddie fikk en tankevekker da han solgte flyet sitt, og bare fikk en fjerdedel av beløpet han hadde håpet på. «Jeg tror det er noe muffens med dere og vurderer å ringe politiet», hadde kjøperen av flyet sagt. Eddie og Debbie flyttet i all hast til Concord i New Hampshire. Eddie kvittet seg med aliasnavnet Stephen King og satset i stedet på et nytt kort: Han stjal identiteten til sin bror Michael, som noen år i forveien hadde giftet seg med en amerikaner, men reist tilbake igjen til Storbritannia.

Nytt liv som lastebilsjåfør

Han skrev til myndighetene under navnet Michael, oppga at han hadde mistet sitt green card, og fikk et nytt tilsendt i posten. Nytt førerkort fikk han også i egenskap av å hete Michael, og i de kommende fem år levde familien et ganske alminnelig liv i Concord, New Hampshire. Eddie jobbet som lastebilsjåfør, paret fikk også en sønn til, Mark. Det ble nye flyttinger og nye jobber, i Florida, Pennsylvania og Wisconsin, før de i 2008 slo seg ned i Ozark, Missouri.

Det var også der de ble pågrepet og utvist til Storbritannia i 2012. Hva var det som gikk galt til slutt? Jo, problemet var sønnen Lee, som var blitt voksen, vanskelig og løsmunnet når han var full. Lee hadde giftet seg i ung alder med en venninne som het Jessica, og i fylla fortalte Lee en dag at faren hans var en rømling.

Jessica gjorde sine undersøkelser, gikk til politiet og cashet senere inn 100.000 pund i belønning for å ha bidratt til sakens oppklaring.

Eddie ble i juli 2012 idømt fem års fengsel for grovt underslag, men løslatt i januar 2015. Fremtidsplaner? Ja, gjerne et liv i varmen, gjerne i Spania eller Kypros, sier Eddie til BBC. Han er i dag 61 år gammel.

– Vi kommer til å holde en lav profil. Og nyte livet som pensjonister.