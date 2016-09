Britiske myndigheter advarer om hetebølge tirsdag

Helsemyndighetene i England har sendt ut en advarsel i forbindelse med de høye temperaturene, ifølge Sky News.

– De fleste forholdsreglene for å takle varmen er vanlig folkevett, og for de fleste er det ikke noe å bekymre seg for. Men for noen, deriblant eldre, de med visse helseutfordringer og små barn, kan varmen innebære en reell fare, sier lege Thomas Waite ved folkehelseinstituttet i England.

Meteorologene har varslet «varme og fuktige» forhold i øst og sørøst i England, samt i London og regionen East Midlands.

– Det kommer til å bli veldig varmt de neste dagene i deler av Storbritannia, sier sjefmeteorolog Paul Gunderson ved den britiske værtjenesten Met Office.

Også i Norge er årets september varmere enn vanlig. Meteorologisk institutt har varslet at mange varmerekorder står for fall denne uka, og termometeret kan bikke 25 grader. (©NTB)