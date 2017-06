Brøytebilene går for fullt i California

California har et image om evig sommer, strandliv, surfing og soling. I fjellområdene er det imidlertid ofte streng vinter. Og i år er sommeren ekstra sen i den kjente nasjonalparken Yosemite.

Jobber på spreng med kram snø

Highway 120 som er hovedveien gjennom de naturskjønne områdene, er fremdeles stengt på grunn av snø. Ryddemannskaper jobber på spreng med å få veien i kjørbar stand etter vinteren. Så sent på året et snøen kram og dermed svært tung. I tillegg inneholder den grus, stein og andre fremmedelementer etter vinteren. Det er også rasfare noen steder.

Rich Pedroncelli / AP/ NTB scanpix

Vet ikke når den åpner

– Vi har ingen anslag på åpningsdatoen. Det er ikke nært forestående. Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.

Nå er veien normalt vinterstengt fra november til et stykke ut i mai. Enkelte år varer stengningen også til godt ut i juni. Det skjer likevel ikke veldig ofte at gjennomfartsåren er stengt så sent som i år. På det høyeste er en strekning av veien, som er kalt Tioga Road, på rundt 3000 meter over havet.

Delstaten California har for øvrig bak seg en tørkeperiode på nesten tre år. Den ble erklært over av guvernør Jerry Brown i april i år.

