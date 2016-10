Bruker 430 millioner for å få befolkningen til å si nei til migranter

Det finnes neppe en sjel som noensinne har tvilt på hva resultatet vil bli når ungarerne går til urnene 2. oktober. Et overveldende flertall vil stemme «nei», altså støtte regjeringens for lengst fastlagte linje: Ungarn vil ikke akseptere at EU skal fordele asylsøkere mellom medlemslandene.

Likevel er lille, fattige Ungarn plastret med regjeringens plakater før avstemningen, plakater skattebetalerne selv må betale for.

Tekstene har spent fra «Visste du at terrorangrepene i Paris ble utført av immigranter?» til «Ikke la oss risikere Ungarns fremtid. Stem nei.»

En sjelden gang skimtes et «ja» fra et lite liberalt parti - men den eneste virkelig profilerte motkampanjen står «Hunden med to haler» bak, et slags satireparti drevet av Gergö Kovács.

Han jobbet lenge med streetart, men har hatt enorm suksess med å samle inn penger til satiriske motkampanjer mot regjeringens offensiver, både i fjor og i år.

En oligark på laget?

– En sendte også en million forinter (ca. 33.000 kroner) via Paypal, så vi lurte på vi har en oligark som støttespiller. Men Paypal aksepterte ikke en så stor anonym overføring, smiler Kovács.

Han har også laget en app han viser meg testutgaven til, først dagen etter skal den lanseres. Appen er enkel: Når du fotograferer en offisiell plakat, legger en av «Hunden med to haler» sine plakater seg over.

Vil ikke opplyse kostnader

Aftenposten har spurt den ungarske regjeringen om hvor mye både fjorårets og årets kampanjer har kostet, og hvor mange plakater de har hengt opp. Det eneste svaret er at selve avstemningen har en prislapp på fem milliarder forinter (ca. 164 millioner norske kroner).

Men alle annonsekampanjene (også i TV), plakatene og folkemøtene er utenom.

Blant annet har de trykket en 18 siders brosjyre på tykt farget papir i et opplag på 4,1 millioner og distribuert hjem til alle husstander.

Det er dette samlebeløpet som ifølge Atlatszo.hu er på minst 15 milliarder forinter (436 millioner kroner) - og dermed høyere enn det begge sider i Brexit-kampanjen brukte til sammen.

Atlatszo baserer seg delvis på hva en opposisjonspolitiker har fått frem, og har i tillegg gjort egne undersøkelser - men har møtt lite velvilje hos myndighetene.

Nå foran folkeavstemningen møtes opp mot 200 medlemmer av «partiet» annenhver uke, og Kovács får også mange innspill via Facebook. - Men jeg bestemmer, her er det grunnleggende diktatur, opplyser han.

De fattige stenges ute, de rike kan kjøpe seg inne. Ungarn selger oppholdstillatelser til kinesere, arabere og afrikanere

Et par tusen frivillige hjelpere har bidratt til å klistre plakater. Mange steder henger de også klistremerker under plakatene med teksten «Det er ingen vits i å rive ned, det er det samme under».

«Brussel er en by»

Noen av plakatene spiller direkte på at regjeringen kaller sine plakater en «informasjonskampanje» og har derfor helt enkle budskap som «Brussel er en by» eller «Det er krig i Syria».

Andre har lange, kompliserte setninger om bjørner og mutanter og inneholder knapt oversettbare referanser.

De har også laget med engelsk tekst: «Hi Brussels, we still love your money!» Målet med kampanjen er å få folk til å sabotere ved å sette kryss i begge ruter.

Egentlig synes Gergö Kovács at hans egen suksess er en tragedie.

- Selv de små opposisjonspartiene får mer penger fra staten hvert år enn jeg har samlet inn. Jeg aner ikke hvorfor de ikke gjør mer.

– Statsminister Viktor Orbán er en lykkelig mann, han leter alltid etter fiender. Opposisjonen er så kjedelige at de ikke duger, han har prøvd seg på homofile og hjemløse - nå er det altså migrantene som får svi, sier han.

Trakasseres

Det har kommet rapporter om trakassering av dem som klistrer plakater for tøysepartiet, og også jeg ble vitne til en episode en sen kveld. To menn klistrer, to andre stanser i forbifarten. En av dem spør: - Vil dere virkelig leve med de negrene?

Den andre kommenterer: - De vil nok gjøre mer med dem enn det, før han truer med å komme tilbake og rive alle plakatene ned.

Og hva navnet på «partiet» betyr? Kovács pleier å dikte opp tullesvar på det spørsmålet. Et hint er kanskje at hunder med to haler ikke finnes i virkeligheten.