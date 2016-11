Budkamp i Beverly Hills om steintavle med de ti bud

Salget fant sted tirsdag hos auksjonsfirmaet Heritage i Beverly Hills i California. Steintavlen er ifølge auksjonsfirmaet vurdert som en av «Israels nasjonalskatter». Landets myndigheter tillot likevel eksport av tavlen i 2005 under den forutsetning at den skal være tilgjengelig for allmennheten i et museum.

Utgangspris: 2,5 mill

Tavlen ble lagt ut med en prisantydning på 2,5 millioner kroner, men en budkamp mellom to interessenter via telefon presset prisen opp i 7,2 millioner kroner - 850.000 dollar.

Veier 50 kilo

Det er antatt at steintavlen er rundt 1500 år gammel. Marmortavlen er omtrent 60 cm stor, veier drøyt 50 kilo og har ca. 20 linjer med samaritansk skrift. Det er antatt at den prydet inngangen på en synagoge som enten ble ødelagt av romerne mellom år 400 og 600 eller senere av muslimer eller korsfarere på 1000-tallet, opplyser David Michaels i auksjonsfirmaet i en uttalelse.

– Salget av denne tavlen betyr ikke at den vil bli gjemt vekk fra allmenheten. Også den nye eieren er forpliktet til å stille den ut, sier Michaels.

Men den nye eieren vil altså inntil videre være anonym.

Ni av de vanlige budene

Tavlen lister opp ni av de ti bud kjent fra 2. mosebok. Budet om ikke å misbruke guds navn er ikke med. I stedet er det her et samaritansk bud om å bygge et tempel på Gerizim-fjellet, som ligger nær dagens Nablus på Vestbredden.

Steintavlen var hovedattraksjonen i en auksjon av bibelske gjenstander eid av Living Torah Museum i Brooklyn, New York.

Fra Bibelen

De ti bud er et sett med religiøse leveregler som bygger på en fortelling i Det gamle testamente der disse budene ble overlevert direkte fra gud til profeten Moses. Budene finnes i noen varianter i Bibelen, men de vanligste bygger på oppstillingen i 2. mosebok kapittel 20.