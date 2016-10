Buet ut på veldedighetsmiddag

Minnemiddagen for den tidligere guvernøren og presidentkandidaten Al Smith holdes hvert år på den tredje torsdagen i oktober. Det er en langvarig tradisjon at de amerikanske presidentkandidatene møtes her, og det markerer aller siste gang de to nominerte deler en scene før selve valget.

Stilen er uhøytidelig. Talene holdes med humoristisk snert, med mye bruk av ironi og en lett tone av syrlighet.

– Aldri hørt slik buing

Men buingen som skjedde mot slutten av Trumps tale vitnet om at mange av gjestene mente republikaneren gikk alt for langt i sine angrep mot Clinton.

– Jeg har vært på disse middagene seks, syv, åtte ganger og jeg har aldri hørt buing som dette, sa tidligere byrådsleder Christine Quinn i New York til CNNs Anderson Cooper rett etter at middagen var over.

Huffington Post har publisert en video med hele talen, under tittelen: Se Donald Trump dumme seg ut på veldedighetsmiddag.

Clinton, som satt to stoler til høyre for sin valgrival, reagerte med hoderysting og anstrengte smil under utfallene. De inneholdt blant annet beskyldninger om at hun fører en skjult politiske agenda og at hun denne kvelden gjorde sitt beste for å skjule at hun egentlig hater katolikker.

– Hillary tror det er vesentlig å føre folk bak lyset ved å ha en offentlig politikk og en totalt annerledes politikk i det private liv, sa Trump blant annet.

– Fikk invitasjonen via Wikileaks

Han antydet også at Clinton hadde fått sin invitasjon til kveldens arrangement via en e-postlekkasje fra Wikileaks.

– Ifølge hennes egen edsvorne forklaring har hun glemt mer enn noen av oss andre noensinne vil få vite. Det kan jeg fortelle dere, sa Trump - mens publikum buet og kom med mishagsytringer om bruddet på takt og tone.

Spøkte med konas plagiattale

Trump skapte mye latter i begynnelsen da han forholdt seg spøkefull, helt etter tradisjonen, og sa at han selv var mest kjent for å være beskjeden. Han høstet langvarig applaus og heftige lattersalver da han gryntende uttalte:

– Michelle Obama holder en tale, og alle bare elsker det. Det er fantastisk. Så holder min kone Melania den eksakt samme talen, og alle klager på henne.

Før han så raskt la til, at det han nå snakket om ville gi ham trøbbel på hjemmebane.

Clinton: Tok pause fra min søvnrutine

Han fikk også latter fra Clinton da han sa at publikummet på 1500 personer på middagen var «det største oppmøtet» for henne denne sesongen.

Clinton kom med motangrep da det var hennes tur, men langt på nær i samme harde tone som sin rival.

– Etter å høre på talen din ser jeg fram til å høre Mike Pence benekte at du noen gang har sagt dette, spøkte Clinton. Hun spøkte også på sin egen bekostning og sa at hun hadde tatt «en pause fra min strenge søvnrutine for å være her».

Om Trumps forhold til kvinner sa hun:

– Donald ser på Frihetsstatuen og ser en firer, kanskje en femmer - hvis hun kvitter seg med fakkelen, tavlen og fikser på håret.

Like sunn som hesten til Putin

Clinton kom med også flere spark mot Trump om hans forhold til Vladimir Putin.

– Donald er like sunn som en hest, du vet den som Vladimir Putin rir rundt på, sa hun.

Trump satt stort sett stivt og stirret rett fremover under Clintons tale, synlig ukomfortabel over vitsene om seg selv. Først da rivalen var helt ferdig reagerte han med applaus og kommentaren «bra jobbet».

Da Trump og Clinton ankom middagen, unnlot de to å håndhilse, mot alle tidligere tradisjoner.

Også mot tradisjonen var det at ingen av dem sa noe særlig pent om hverandre i talene. Men de tok hverandre i hendene etter at arrangementet var over.

De 1500 gjestene som var til stede betalte hver minst 3000 dollar til katolsk veldedighet.