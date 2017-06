Bussulykke i Sverige – flere skadede

En fire meter høy dobbeltdekker buss kjørte inn i en gangbro som var tre og en halv meter høy, i Västerås i Sverige torsdag morgen, skriver Vestlamand läns tidning.

Ifølge helsepersonell Sveriges Radio har snakket med er èn person hardt skadet. En kvinne som satt fastklemt, hun er nå fraktet til sykehus.

Ytterligere elleve personer er ifølge VLT fraktet til sykehus i buss med lettere skader. De resterende passasjerene blir tatt hånd om av kommunens kriseteam.

20 passasjerer skal ifølge Aftonbladet ha vært ombord i bussen.

Vlt`s reporter på stedet, rapporterer om at bussens øveretasje er helt inntrykt, og at bussen skal ha kjørt feil, i stedet for den vanlige veien fra Uppsala via Emausmotet-Kopparbergsvägen.

Helsepersonell P4 Värtmannsland har snakket med, er overrasket over at det tross alt gikk så bra.

– Det er helt utrolig med tanke på den smellen som har vært. Vi får takke noen fra oven for det, sa Sören Svärd til P4.