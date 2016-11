CBS: Amerikansk etterretning advarer mot mulig al-Qaida-angrep i USA før presidentvalget

Ifølge CBS skal amerikansk etterretning ha informert føderale antiterrororganer om at al-Qaida kan forsøke å gjennomføre terrorangrep i tre delstater på mandag. Det arbeides nå med å finne ut mer om hvor troverdige truslene er, melder kanalen.

Det kommer ikke frem noen mulige konkrete terrormål, men CBS peker ut delstatene New York, Texas og Virginia som spesielt utsatte. TV-kanalen gjengir ikke opplysninger fra noen navngitte kilder i saken de har publisert.

FBI vil ikke kommentere de konkrete opplysningene CBS gjengir, men ifølge Reuters bekrefter havnemyndighetene i New York og New Jersey at de har blitt advart mot økt terrorrisiko i forbindelse med presidentvalget.

Amerikanske myndigheter har slått fast at terrororganisasjonen al-Qaida sto bak terrorangrepene 11. september 2001, som tok 2996 liv. World Trade Center i New York, som var et av målene for angrepet i 2001, var underlagt havnemyndighetene i byen.