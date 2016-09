CNN: Paris-terroristene planla flere angrep i Europa

Angrepene i Paris var bare en nedtrimmet versjon av en større plan om å angripe flere mål i Europa, forteller en høytstående europeisk antiterror-kilde med kjennskap til etterforskningen, til CNN.

Etterforskerne har på grunnlag av avhør med mistenkte og ved å innhente etterretningsinformasjon, grunn til å tro at IS sendte angriperne til Europa i fjor ikke bare for å utføre angrepene som fant sted, men også for å angripe mål i Nederland, samt flere andre mål i Frankrike, blant andre shoppingsteder og muligens et supermarked.

Les også: To menn er siktet for terrorangrepet i Paris i november

I tillegg er det indikasjoner på at IS planla å utføre angrep i Storbritannia, forteller kilden til fjernsynskanalen.

Etterretningstjenestene har avdekket stadig flere IS-medlemmer på det europeiske kontinentet, utplassert for å tilrettelegge bruk av krypterte kommunikasjonstjenester som Telegram-appen, slik at man kan kommunisere sikkert uten at myndighetene får innsyn i det, forteller kilden.

Terrorangrepene i Paris 13. november i fjor rammet seks forskjellige steder. 130 personer ble drept, 89 av dem inne i konsertlokalet Bataclan.

Her planla IS en blodig massakre. Så fikk terroristen kalde føtter.