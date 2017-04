CNN: Russland sender fregatt med missiler til Syria etter USAs angrep

TV-kanalen setter dette i sammenheng med USAs angrep mot en syrisk flybase i kjølvannet av giftgassangrepet som tok over 80 liv tidligere i uken.

I tillegg til åtte kryssemissiler har fregatten også artillerisystemer og antiluftskyts ombord, ifølge det russiske statlige nyhetsnettstedet Sputnik.

– Jeg mener at det er blitt bekreftet igjen at USA er den mest uforutsigbare staten av alle. Hvis det er noe som er forutsigbart der, så er det uforutsigbarheten i landets utenrikspolitikk, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova i et intervju med TV-kanalen Rossiya-1.

CNN melder at fregatten er på vei til en syrisk militærbase i havnebyen Tartus.