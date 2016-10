Artikkelen oppdateres:

Men nattens seier ble mindre enn de to forrige debattene. CNN-målingen viser at 52 prosent av seerne mente at Hillary Clinton var debattens vinner, mens 39 prosent ga seieren til Trump.

Etter den første debatten viste CNNs måling at Clinton vant med 62–27, mens hun vant med sifrene 57–34 i den andre debatten.