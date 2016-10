CNN-måling: Ny storseier til Clinton

Artikkelen blir oppdatert.

Bare 34 prosent av seerne i CNN-målingen gir seieren til Donald Trump. Utvalget var noe skjevt, fordi flere demokrater enn det er i befolkningen, så debatten.

Det mange kommentatorer var opptatt av både før, under og etter debatten, var Donald Trumps angrep på Bill Clinton og hvilke konsekvenser det vil få for Det republikanske partiet.

CNNs Gloria Berger sa rett før debatten startet at dette er det endelige bruddet mellom Det republikanske partiet og Trump.

– Bill Clinton voldtok meg

Bakgrunnen var at Trump like før debatten inviterte pressen med på det han kaller «de siste forberedelsene før debatten». Sammen med fire kvinner satte Trump seg ned bak et bord før kvinnene begynte å fortelle om sine opplevelser med Hillary og Bill Clinton.

– Bill Clinton voldtok meg, og Hillary Clinton truet meg, jeg tror ikke det er noen sammenligning, sa Juanita Broaddrick.

Allerede tidlig i debatten gjentok Trump disse beskyldningene.

– Ingen i politisk historie har begått så mange overgrep mot kvinner. Hillary Clinton angrep disse kvinnene. Hillary burde skamme seg, sa Trump.

Med disse angrepene krysset Trump en grense som ingen annen presidentkandidat for de store partiene har krysset i moderne historie.

I likhet med Berger var Chuck Todd, programlederen til det anerkjente politiske talkshowet Meet the Press, også opptatt av hvordan dette vil påvirke Det republikanske partiet. På Twitter skrev han følgende.

«Morgendagen kommer til å bli en av de mest betydningsfulle dagene i den moderne historien til GOP (kallenavnet til Det republikanske partiet, red.anm.)»

Reuters skriver at partiet er inne i sin «største krise på mer enn 40 år når deres presidentkandidat, Donald Trump, møter en storm over seksuelt aggressive kommentarer om kvinner i en nylig oppdaget 2005-video».

Dette var før Trump kom med angrepene mot ekteparet Clinton i pressekonferansen og i debatten.