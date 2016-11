California legaliserer cannabis som rusmiddel

Avstemningen fant sted tirsdag, samtidig med presidentvalget, og resultatet gjør at det blir lovlig for alle over 21 år å dyrke og bruke cannabis, melder BBC.

En tilsvarende avstemning fant sted i Arizona og Maine. Velgerne i Arizona sa nei til legalisering av cannabis til rusbruk, mens resultatet fra Maine ennå ikke er klart.

I Florida og North Dakota stemte velgerne for å legalisere medisinsk bruk av cannabis, der blant annet kreft- og aids-pasienter kan få bruke stoffet.

California var fra før en av de første delstatene som legaliserte cannabis til medisinsk bruk i 1996. Cannabisdyrking og -salg i California skal skattlegges, og skatteinntektene skal brukes til på tiltak for unge, miljø og politi.

Lovlig dyrking og salg av marihuana er blant de raskest voksende industriene i USA. Noen analytikere mener inntektene innen 2020 kan overstige 160 milliarder kroner.