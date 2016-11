Canada prøver å finne svar på mystisk plingelyd fra havdypet

Skarpe lyder fra ett eller annet sted langt nede i havdypet har uroet lokalbefolkningen i et avsidesliggende område i det nordlige Canada.

Det har kommet rapporter om lydene - i et område kalt Hecla and Fury-stredet - over flere måneder, melder den canadiske TV-stasjonen CBC.

Skremmer bort dyr

Lokalbefolkningen hevder at det har vært usedvanlig lite hval og sel i området i sommer og høst, og mener lydene kan være årsaken. Medlemmer av Nunavut-stammer jakter vanligvis sjødyr i disse farvannene, men sier sjøen har vært tom for dyr siden i sommer.

– Denne passasjen er en migrasjonsrute for flere typer hval og sel. Det burde vrimle av dem i sjøen, men denne sommeren var det ingen, sier George Qulaut til CBC.

Det har vært mange teorier i lokalbefolkningen om hva lyden kan være, skriver CBC. Den blir beskrevet som en plingelyd eller som høy summing. Både lokale fangstfolk og en privat yacht som seilte gjennom stredet har fortalt om lydene.

En representant for inuittenes lokale råd, Paul Quassa, sier det ikke er noe kommersiell aktivitet i området som kan forklare de mystiske plingene.

Spekulasjoner om dyreaktivister

Quassa forteller at det er enkelte i nærmiljøet som har spekulert i om det kan være Greenpeace eller andre aktivister som har plassert sonarer på havbunnen for å lede dyr unna jaktområdene.

Det har tidligere vært konflikter mellom miljøorganisasjonen og urbefolkningen i området om fangstmetoder, ifølge CBC.

Greenpeace avviser at de er involvert.

Det kanadiske militæret undersøker

Et CP-140 Aurora militærfly søkte i området fredag, men har ikke vært i stand til å løse gåten, skriver BBC.

«Det eneste militæret observerte var to grupper med hvaler og seks hvalrosser, og flyet oppdaget ingenting mistenkelig på eller under overflaten,» sier det canadiske forsvaret i en uttalelse til BBC.

De har avvist teorier om at militære ubåter kan være kilden til de mystiske lydene.

CBC melder at lydene er under militær etterforskning.

«Forsvarsdepartementet har blitt informert om rare lyder fra Hecla og Fury-passasjen, og forsvaret vil ta de nødvendige skritt for å aktivt etterforske situasjonen», skriver det kanadiske forsvaret i en uttalelse.

Flere observasjoner

Det nærmeste tettstedet er Igloolik. I nærheten ligger en militærbase der det skal ha vært en radarstasjon, ifølge CBC.

Opp igjennom årene har det vært minst et dusin observasjoner av mystiske objekter i havet rundt Baffin islands i samme området. Det var mistanke om at fremmede ubåter hadde tatt seg inn i farvannet, men det ble aldri bekreftet, skriver avisen Ottawa Citizen.

