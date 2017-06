Canadier og franskmann blant de syv drepte i terrorangrepet i London

Fortsatt ligger 36 mennesker på sykehus. Tilstanden er kritisk for 21 av dem, ifølge BBC.

Så langt er ikke navnet til noen av de syv drepte offentlig kjent.

Canadier og franskmann drept

En canadier er blant de drepte, ifølge en uttalelse fra Canadas statsminister Justin Trudeau.

Ifølge den franske utenriksministeren ble også en fransk statsborger drept.

Blant de skadede er det australiere, newzealendere, tyskere og franskmenn.

En av de fire franske som er såret, ble operert i flere timer natt til søndag, ifølge franske medier som The Daily Telegraph siterer. En annen fransk kvinne fikk alvorlige skader i bena da hun ble påkjørt.

En person ble også truffet og skadet av de 50 skuddene politiet avfyrte for å stanse de tre angriperne. Tilstanden skal ikke være kritisk for vedkommende.

Angrepet i restaurant

Australske Candice Hedge spiste på en restaurant da en av gjerningsmennene angrep henne bakfra med en kniv. Han forsøkte å kutte strupen hennes, men traff hverken luftrøret eller halspulsåren hennes, skriver The Daily Telegraph. Hun lå først i koma, men er nå våken.

«Hei, alle sammen. Bare så dere vet det, så er jeg OK. Det gjør litt vondt, men jeg overlever. Takk for alle lykkønskninger og for at dere tenker på meg», skriver hun på Facebook.

Avisen skriver at Oliver Dowling, som kommer fra Christchurch i New Zealand, ligger i kunstig koma etter at han ble knivstukket i ansiktet, halsen og magen. Også kjæresten Marie Bondeville ble såret i angrepet.

«Legene er veldig fornøyd med hvordan det har gått med ham», skriver søsteren til Dowling på Facebook.

Hyller politimann som forsvarte seg med kølle

Fire politifolk ble såret under angrepet, to av dem alvorlig. En av dem var en tjenestemann i det britiske transportpolitiet. Han ble knivstukket i ansiktet, hodet og bena, ifølge The Guardian.

Han forsøkte stanse angriperne. De var bevæpnet med kniver, mens politimannen bare hadde en batong, altså en kølle.

Det tok åtte minutter fra gjerningsmennene angrep til politiet hadde skutt dem. Den raske reaksjonen var et resultat av en sterkt oppbygging av beredskapen.

Sjefen for transportpolitiet hyller politimannens innsats.

«For en tjenestemann som startet å jobbe for oss for under to år siden, viste han et mot som var enestående, og det gjør meg svært stolt», heter det i en uttalelse fra politimester Paul Crowther.

En politimann i London-politiet, som ikke var i tjeneste, ble også alvorlig skadet, ifølge Scotland Yard.