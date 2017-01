Charles Manson lagt inn på sykehus

Nettstedet TMZ melder at Manson er kjørt fra fengselet i California hvor han er dømt til å tilbringe resten av sitt liv og lagt inn på et sykehus i Bakersfield. En kilde sier til LA Times at Manson er alvorlig syk, men kunne ikke gi noen nærmere detaljer.

Fengselsvesenet sier taushetsplikt gjør at de ikke kan kommentere Mansons helse, men en talsperson sier den drapsdømte mannen fortsatt er i live, melder nyhetsbyrået AP.

AP / NTB Scanpix

Charles Manson ledet den såkalte Manson-familien, en sektlignende gruppe som sto bak flere bestialske drap i California på 1960-tallet. Drapsorgien hadde blant annet som mål å utløse en rasekrig i USA. Den mest kjente ugjerningen var drapet på den gravide skuespilleren Sharon Tate og fire andre personer i 1969.

Charles Manson er i dag 82 år gammel og har sittet i fengsel i rundt 50 år. Han ble opprinnelig dømt til døden, men straffen ble omgjort til livstid i fengsel da California avskaffet dødsstraff i en kort periode på 1970-tallet. (©NTB)