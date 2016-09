Chelsea Manning avbryter sultestreik

Det er den anerkjente rettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union som sier hæren har lovet Manning behandling. Hun skal blant annet gjennomgå en operasjon som psykologen hennes har anbefalt.

– Jeg er uendelig lettet over at forsvaret endelig gjør det rette. Det får de min honnør for. Det er alt jeg har ønsket – at de lar meg være meg selv, sier Manning i en uttalelse. Forsvarsdepartementet har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Den 28 år gamle soldaten ble født som gutt og var kjent under navnet Bradley Manning. Etter å ha blitt dømt for spionasje opplyste Manning at hun identifiserer seg som kvinne.

At Manning nå får hjelp, ses også på som et fremskritt for det amerikanske forsvaret, som nylig åpnet for å la transkjønnede tjenestegjøre. Selv om hun nå får hjelp med sin kjønnsidentitet, vil hun fortsatt være gjenstand for de reglene som regulerer menns fremtoning i det amerikanske forsvaret, blant annet hårlengde.

Manning sitter fengslet i Kansas der hun soner en dom på 35 års fengsel for spionasje etter at hun lekket store mengder hemmeligstemplet materiale via nettstedet WikiLeaks.