Chelsea Manning klar for første dag som fri kvinne

– For første gang kan jeg se en fremtid for meg selv som Chelsea, uttaler 29-årige Manning i en pressemelding.

– Dette er en lettelse, sier jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo om løslatelsen.

Nesten syv år er gått siden amerikanske myndigheter arresterte soldaten, den gang kjent under navnet Bradley Manning, for å ha lekket mange hundre tusen hemmeligstemplede militære dokumenter og diplomatmeldinger til Wikileaks.

For mange transpersoner prøver å dø. Og altfor mange lever ikke som de vil, skriver Ingeborg Senneset.

Sto frem som transperson

Lekkasjen avslørte blant annet sterkt kritikkverdige handlinger utført av det amerikanske militæret, irakiske styrker og andre allierte.

En militærdomstol dømte Manning til hele 35 års fengsel, langt mer enn det som er vanlig i varslersaker. Dagen etter domsavgjørelsen sto Manning frem som transperson under navnet Chelsea.

Hennes ønske om å gjennomføre hormonbehandling og kjønnsbekreftende kirurgi skal ha gjort soningssituasjonen i et militærfengsel for menn ekstra krevende, noe som i fjor resulterte i to selvmordsforsøk.

Fakta: Chelsea Manning Amerikansk statsborger, født 17. desember 1987.

Vervet seg til hæren i 2007 – og ble i 2009 sendt til Irak som etterretningsanalytiker.

I 2010 lastet hun ned mange hundre tusen hemmeligstemplede filer fra den amerikanske hærens datasystem og overførte dem til Wikileaks.

Manning ble arrestert 27. mai 2010 og fengslet under ekstremt strenge forhold frem til en militær domstol i juli 2013 dømte henne til 35 års fengsel.

Dagen etter domfellelsen offentliggjorde Manning at hun identifiserte seg som kvinne, under fornavnet Chelsea, og ønsket hormonbehandling og kjønnsbekreftende kirurgi.

Manning har likevel måttet sone blant utelukkende mannlige fanger i militærfengselet Fort Leavenworth. I fjor forsøkte hun to ganger å ta sitt eget liv i fengselet.

17. januar i år bestemte president Barack Obama at Mannings fengselsstraff skulle kortes ned til 7 år, slik at hun kunne løslates 17. mai.

Kan Trump stoppe løslatelsen?

Dette var bakgrunnen da avtroppende president Barack Obama i januar kortet Mannings fengselsstraff ned til 7 år. Påtroppende president Donald Trump ga uttrykk for at Manning etter hans syn «aldri burde vært løslatt», og at hunn var en «utakknemlig sviker».

Så er spørsmålet: Kan Trump reversere Obamas beslutning om å slippe Manning ut?

– Nei, det går ikke etter amerikansk rett, sier jusprofessor Mads Andenæs.

– I USA er det en utbredt politisk bruk av benådning og straffeavkorting som er fremmed for oss nordmenn. Obamas avkorting av dommen mot Manning er et vedtak som det ikke er mulig å omgjøre. I tillegg kommer at det skal forferdelig mye til for at en ny president rører ved den forrige presidentens rett til å benåde eller avkorte straffen etter eget skjønn.

Kan likevel få konsekvenser

I store deler av det amerikanske militær- og etterretningsmiljøet betraktes Manning som en landssviker. Andenæs ser ikke bort fra at det kan få ubehagelige konsekvenser også utenfor fengselsmurene.

– Det er sikkert noen som vil gjøre sitt beste for å forfølge henne, sier han.

– Det er tre personer som på hver sin måte er blitt utsatt for forfølgelse for sine bidrag til å offentliggjøre informasjon om USAs krigføring, særlig i Irak: Edward Snowden, Julian Assange og Chelsea Manning. Manning var den amerikanerne fikk tak i og hun er blitt uforholdsmessig hardt straffet. De to andre er fortsatt under forfølgelse og må dermed leve meget begrensede liv, sier Andenæs.

Mulige restriksjoner

– Det blir kanskje lagt en rekke restriksjoner på Manning. Dersom hun fremdeles har pass og får forlate USA, blir det interessant å se hva som skjer hvis hun for eksempel vil reise på ferie til Norge. Da vil kanskje amerikanske myndigheter be Norge om å bidra til å begrense Mannings bevegelsesfrihet. Da må man bare håpe norske myndigheter opptrer slik norske regler foreskriver. Etter mitt skjønn har norske myndigheter opptrådt uheldig i forbindelse med prisen Snowden fikk fra Norsk PEN, og som måtte overleveres i Moskva, sier jusprofessoren.

Norsk PEN er den norske avdelingen av den internasjonale forfatter- og ytringsfrihetsforeningen. Organisasjonen deler årlig ut Ossietzkyprisen «for fremragende innsats for ytringsfriheten». Edward Snowden ble tildelt prisen i 2016.

– Uakseptabel behandling

Mads Andenæs peker også på at Chelsea Manning har hatt særdeles strenge soningsvilkår. I varetekt før rettssaken ble hun utsatt for ekstreme påkjenninger, for eksempel ved å holdes isolert på en knøttliten celle og på et tidspunkt måtte sove naken. Etter domfellelsen har Manning klaget på behandlingen i fengselet og skal også ha sultestreiket i protest.

– Behandlingen av Manning har vært ekstrem og fengselsregimet har vært uakseptabelt etter folkeretten. Den har hatt et avskrekkende formål, sier Andenæs.

– Det samme gjelder forfølgelsen av Assange og Snowden, man vil avskrekke andre fra å gjøre det de gjorde. Da er det viktig at vi i sivilsamfunnet viser respekt for dem, slik Norsk PEN har gjort ved å gi sin pris til Snowden. Det var synd at han ikke fikk motta den i Oslo.

– Jeg har lyst til å svømme!

Hva slags liv Mannings får utenfor murene gjenstår å se. Til avisen The Guardian sier hun følgende:

– Jeg ser frem til å puste inn den varme vårluften igjen. Jeg ønsker den ubeskrivelige følelsen av kontakt med folk og naturen igjen, uten piggtråd eller besøksrom. Jeg ønsker å kunne klemme familien og vennene mine igjen. Og svømme – jeg har lyst til å svømme!