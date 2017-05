Clinton: Hadde vunnet om det ikke var for FBI og Putin

Under en lunsj i regi av kvinneorganisasjonen Women for Women International tirsdag, reflekterte Clinton over det som skjedde før og under presidentvalget i fjor.

Hun sa at det var hennes ansvar at hun tapte mot Donald Trump, men at en kombinasjon av hendelser i oppkjøringen til selve valget bidro til å påvirke utfallet.

Clinton trakk blant annet frem FBI-sjef James Comeys brev som ble sendt til Kongressen i oktober. Der skrev han at FBI fortsatt etterforsket Clintons e-post-praksis som utenriksminister.

Hun nevnte også WikiLeaks, som flere ganger offentliggjorde opplysninger og e-post-korrespondanse fra hennes valgkampstab. Dette var opplysninger som mange mener WikiLeaks hadde fått fra russiske hackere.

– Putin påvirket valget og ville skade meg, sa hun.

Kvinnehat

Clinton mener dessuten at kvinnehat spilte en stor og avgjørende rolle i valgkampen, og førte til at hun tapte mot Trump.