– Vi står ved et veiskille og har den perfekte personen til å lede oss på rett vei, ropte popstjernen Jennifer Lopez da hun introduserte «USAs neste president, Hillary Clinton».

Etter at Hillary Clinton fredag måtte kommentere saken om at FBI igjen ville se på hennes bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister, kunne lørdagen brukes til noe langt mer hyggelig for kampanjen hennes.

Glitter og glamour

Hillary Clintons valgkampanje forsøkte lørdag kveld å riste av seg epost-trøbbelet med en dose glitter og glamour. I Miami holdt nemlig Jennifer Lopez konsert for over 7000 tilskuere for å få folk til å gå til valglokalene.

Pøsregn

Tusener møtte opp timevis før arrangementet som ble holdt i Bayfront Park Amfiteater. Innimellom pøste regnet ned, uten at det la noen synlig demper på entusiasmen.

J Lo fyrte av hitlåter i rask rekkefølge mens skjermene bak viste bilder blant annet fra Hillary Clintons liv, fra politiske protester, av John F. Kennedy og Michelle Obama på landsmøtet i sommer.

Få ut forhåndsstemmene

Konserten var en del av Clintons-kampanjens intense arbeid med å få sine tilhengere til å møte opp i valglokalene - et såkalt «Get out the vote»-arrangement.

Forhåndsstemmegivningen startet sist mandag i Florida, og svært mange amerikanere stemmer før selve valgdagen. I tillegg til Lopez hadde også artisten Marc Anthony en sentral rolle i arrangementet.

– De vil aldri bølle med oss igjen

Anthony sa han var der for «å støtte to kvinner som jeg tør betro mitt liv, mine barn og min fremtid til». Anthony har vært gift med Lopez.

– Dette er et av de viktigste øyeblikk i historien for oss latinos. De vil aldri bølle med oss igjen. De vil se oss for den kraften vi er, sa han med referanse til utsagn fra Donald Trump.

Ventet på Clinton

Selv om superstjernene er trekkplastre, sa mange av dem Aftenposten snakket med, at det var USAs første kvinnelige president de var kommet for å se.

– Jeg er kommet for å se Hillary, sa Milagros Estrelle.

Stemmer demokratisk

Valget av artister med latinamerikansk bakgrunn er neppe tilfeldig. 17–18 prosent av Floridas velgere har latinobakgrunn. Et solid flertall av dem har stemt demokratisk de siste årene.

For å finne republikanske velgere i noe antall i denne gruppen må man se i gruppen godt voksne cubansk-amerikanere.

Florida kan avgjøre

Nettstedet Fivethirtyeight vurderer Florida som den delstaten som har størst sannsynlighet for å bli avgjørende i valget.

I år 2000 ble George W. Bush endelig utropt som vinner over Al Gore etter en månedslang strid som endte med en seier på 537 stemmer.

Nevnte ikke epostene

Clinton nevnte ikke epost-saken i Miami, men sa tidligere lørdag i Daytona Beach at tidspunktet for kunngjøringen fra FBI var «underlig» og «urovekkende».

I Miami holdt hun seg til budskapet om å stemme for henne og mot Donald Trump.

– Hvis vi møter opp, vinner vi, sa hun.

Bikkjeslagsmål om senatsplass

Donald Trumps strenge innvandringspolitikk og uttalelser i valgkampen har dårlig klangbunn her sør i Florida, men slår bedre an nord i delstaten der flere er hvite og færre bor i byene.

Samtidig pågår et bikkjeslagsmål for en senatsplass fra delstaten. Den tidligere presidentkandidaten Marco Rubio og demokraten Pat Murphy slåss om dette setet.

Da Aftenpostens var innom Rubio-kampanjens kontor i Palm Beach forleden dag, var stemningen rolig. Men på TV utkjempes en hissig kamp med negativ reklame fra begge sider.

Rubio ser ut til å ligge litt foran på målingene, men er langt fra sikker på gjenvalg.

– Opprørt over Rubio

– Jeg har stor tro på å klare å beseire Marco Rubio, sier Pat Murphy til Aftenposten. Han er i dag medlem av Representantenes hus, men håper å komme tilbake til Washington som senator etter valget. Aftenposten møtte han da demokraten var en av oppvarmerne for J Lo og Clinton lørdag kveld.

– Er det mulig for deg å slå en cubanskamerikaner blant spansktalende velgere i Florida?

– Ja, så absolutt. Senator Rubio snudde ryggen til innvandringsreform, en sak som er viktig for mange velgere, og spesielt det spansktalende miljøet. Og når jeg snakker med folk, enten de fra Cuba, Puerto Rico eller sentralamerika, er de svært oppbragt over Rubio. De er faktisk rasende, sier Murphy.

Ifølge Murphy lovet Rubio å støtte en innvandringsreform.

– Og så stilte han som presidentkandidat og snudde ryggen til dem, sier han.

– Kan denne velgergruppen bli avgjørende i presidentvalgkampen?

– Den kan bli helt avgjørende, sier Murphy.

Rubio vaklende om Trump

Rubio hadde en bitter nominasjonskamp mot Trump og har de siste ukene unnveket å ta klart stilling for eller mot partiets kandidat.

Med sin cubansk-amerikanske bakgrunn håper han etter alt å dømme å sope inn mange av de latinamerikanske stemmene, men da kan han trolig ikke fremstå som for nært knyttet til Trump. Han kjører også enkelte TV-reklamer der demokrater forteller hvorfor de vil stemme på ham.

Stjernelag de siste ukene

Lopez og Anthony er ikke de eneste musikkstjernene som nå kjemper for Clinton.

Cher stiller på en rekke pengeinnsamlinger den siste uken, og fredag opptrer Jay Z i Ohio. Ihelgen spiller Jon Bon Jovi i Florida og Katy Perry i Pennsylvania.