Clinton føler seg bedre

I et par meldinger på Twitter takker hun alle som har ønsket henne god bedring.

«På samme måte som alle som har vært hjemme fra jobben fordi de er syke, gleder jeg meg til å komme tilbake. Vi ses i valgkampen snart», skriver hun.

Lungebetennelse

Hillary Clinton fikk et illebefinnende under markeringen av 15-årsdagen for 11. september-angrepene søndag. Mandag ble det kjent at hun hadde fått lungebetennelse, og hun har avlyst en valgkampturné i California.

En av Clintons medarbeidere sier mandag at den demokratiske presidentkandidaten ikke har andre helseproblemer enn lungebetennelse.

– Det er alt, hun har ingen andre helseproblemer. Vi regner med at hun er tilbake for å drive valgkamp for fullt i midten eller slutten av uken, sier Brian Fallon ifølge NTB.

Han legger til at også Clinton vil legge fram sine helsejournaler «for å unngå flere spekulasjoner».

Ønsker god bedring

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump ønsker sin demokratiske rival Hillary Clinton god bedring og lover samtidig å offentliggjøre noen av sine helseopplysninger.

– Helse har nå blitt et tema i valgkampen, sa Trump mandag ifølge amerikanske medier. Derfor vil også han legge fram «detaljer» fra sine helseopplysninger.

– Ett eller annet skjer, men jeg håper at hun blir bra igjen, kommer seg tilbake og at vi ser henne under debatten, sier Trump til TV-stasjonen Fox.

Den første TV-debatten mellom de to skal holdes 26. september.