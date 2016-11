Hillary Clinton leder nå på syv av de ni siste nasjonale målingene i oversikten til Realclearpolitics. Av de to siste, leder Trump på den ene mens det er uavgjort på den siste.

Disse målingene inkluderer også kandidatene til De grønne (Jill Stein) og Det libertarianske partiet (Gary Johnson). På en måling hos Los Angeles Times med bare Clinton og Trump, leder den republikanske kandidaten med hele 5 prosentpoeng. Men denne målingen bruker en annen metodikk, og Trump har stort sett vært i ledelsen hele tiden her.

Clinton-ledelsen har blitt mindre

Selv om Clinton beholder den gjennomsnittlige ledelsen på de nasjonale målingene, har den tilsynelatende blitt mindre de siste to ukene. Hvor stor den er, avhenger derimot av hvordan gjennomsnittet beregnes. På oversikten til Realclearpolitics, som bruker vanlig gjennnomsnittsberegning, er ledelsen på rundt 2,0 prosent.

Statistikkguruen Nate Silver, som traff med sine prognoser i 49 av 50 stater i presidentvalget i 2008 og i alle 50 stater i 2012, vekter derimot meningsmålingene i sin oversikt. Han vekter dem etter kvalitet, blant annet basert på hvor godt de har truffet historisk. På Silvers nettsted er den gjennomsnittlige ledelsen til Clinton på rundt 3 prosentpoeng.

Politico viser tre måter Trump kan vinne på

Nettstedet Politico skriver at Trumps «sjanser er små», men at han har «tre smale stier» til seier. En forutsetning for alle disse tre scenarioene er at Trump vinner vippestatene Ohio (18 valgmenn), Florida (29) og Nord-Carolina (15) for å sikre seg over halvparten av de 538 valgmennene, altså minst 270. At Trump vinner disse tre er alt annet enn sikkert, blant leder Clinton på 20 av de 24 målingene i Nord-Carolina som har kommet etter den første debatten.

De tre vinnerscenarioene for Trump forutsetter også at han sikrer seieren i alle statene som Mitt Romney vant mot Barack Obama i 2012, inkludert Utah, Arizona og Georgia. Gjør han det, har Trump ifølge Politico disse tre mulighetene til å bli president:

Her er Trumps tre vinnermuligheter

Seier i nøkkelstaten Pennsylvania, som har 20 valgmenn. Da ender han med 273 totalt. Seier i Iowa (6), Nevada (6), Maines andre distrikt (1), New Hampshire (4). Da ender han med 270 totalt. Denne tredje og siste muligheten kaller Politico for et valgsjokk: Iowa (6) og/eller Nevada (6) med noen av disse statene: Michigan (16), Wisconsin (10), Virginia (13), Colorado (9) og New Mexico (5). Her kan det blant annet legges til at ingen republikanske presidentkandidater har vunnet Michigan siden 1988, men at Trump øyner en seier. For han holder valgmøter her søndag.

Siden Clintons ledelse på de nasjonale målingene er begrenset, er det nå stort fokus på delstatsmålingene - og ikke minst vippestatene. Nyhetsbyrået AP, som er svært anerkjent for sin valgkompetanse, oppsummerer situasjonen slik:

«I de siste dagene til 2016-valgkampen har Hillary Clinton overtaket på Donald Trump i akkurat nok stater til å vinne Det hvite hus - hvis hun kan holde på dem frem til valgdagen».

Clinton svekkes i en rekke stater

Nyhetsbyrået har denne uken gjort en rekke endringer i sin oversikt over vippestater, stater som heller mot en av kandidatene og hvilke stater som er sikre for de to kandidatene. Alle endringene er til fordel for Trump. AP har nå flyttet New Hampshire fra å helle mot Clinton til å bli en vippestat, mens Arizona og Iowa har gått fra å være vippestater til å helle mot Trump. I tillegg har Virginia gått fra å være sikker for Clinton til bare å helle mot henne, mens Texas har gått fra å helle republikansk til å være sikker republikansk.

AP regner følgende stater som vippestater søndag: Florida, New Hampshire, Nord-Carolina, Ohio, Utah, Maines andre distrikt og Nebraskas andre distrikt.

Disse statene heller mot republikansk seier ifølge AP: Alaska, Arizona, Georgia, Iowa og Missouri.

Disse statene heller mot demokratisk seier ifølge AP: Colorado, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisonsin og Virginia.

Alle prognoser gir Clinton-seier

Det finnes en håndfull prognoser for valgutfallet, hvor Silvers nettsted www.fivethirtyeight.com er mest kjent - og anerkjent. I skrivende stund gir han Clinton en seierssjanse på 64,2 prosent. Statistikkseksjonen til The New York Times, The Upshot, mener derimot at det er 84 prosents sjanse for en Clinton-seier. Men ingen er mer optimistiske på Clintons vegne enn Huffington Post, som gir Clinton en vinnersjanse på over 98 prosent.

