Clinton innrømmer: - Tenkte på aldri å forlate huset igjen

– Det har vært et par ganger denne siste uken da alt jeg ønsket var å sette meg med en god bok, hundene våre og aldri forlate huset igjen, vedgikk Clinton da hun hold en tale på en galla for Children's Defense Fund på Newseum i hovedstaden Washington.

Var hennes ledestjerne

Da Clinton gikk ut av jusstudiet i 1970, jobbet hun for grunnleggeren av nettopp Children’s Defense Fund. Hun har senere vært styreleder her, og i valgkampen snakket hun stadig om hvordan jobben i denne organisasjonen hadde vært hennes ledestjerne for å bekjempe urett mot barn.

Budskap: Hold ut

Hillary Clinton oppfordret sine tilhengere til å holde ut under Trump-æraen.

– Jeg vet at mange av dere er dypt skuffet over valgresultatet. Det er jeg også, mer enn jeg kan uttrykke, sa Clinton.

Talen blir av nyhetsbyrået AP betegnet som en mellomting mellom en peptalk og en begravelsestale. Hun oppfordret tilhengerne sine til «aldri, aldri å gi opp».

Trøbbel i Trump-tårnet: Den vriene jobben med å plukke gode folk

– USA er verdt det

– Jeg vet det ikke er lett. Jeg vet at mange den siste uken har spurt seg selv om USA er det landet vi trodde det var. Men tro meg når jeg sier: USA er verdt det, sa Clinton. Hun oppfordret hver og en til å arbeidere for å gjøre landet bedre, sterkere og mer rettferdig. Clinton nevnte ikke sin motstanders navn, men konsentrerte seg i stedet om fremtiden og ba om at tilhengerne fortsetter å engasjere seg på alle plan.

Drøftet ikke egne feil

Ifølge kilder har Clinton tillagt FBI er stor del av skylden for valgtapet på grunn av offentliggjøringen av ny etterforskning i epostsaken like før valgdagen. I talen tirsdag gikk den amerikanske presidentkandidaten ikke inn på om hun selv hadde begått noen feil i valgkampen.

Clinton-kritikk fra Obama?

Da president Barack Obama holdt en pressekonferanse mandag i Det hvite hus kom han med en bemerkning som av mange ble oppfattet som en kritikk av Clintons valgkamp:

– Jeg vant ikke Iowa fordi demografien tilsa at jeg skulle vinne Iowa. Det var fordi jeg brukte 87 dager på å reise til hver eneste småby, messe, fiskesjappe og veteranforening, sa Obama og fortsatte:

– Man vant kanskje uventet i enkelte fylker fordi folk hadde en sjanse til å møte en, lytte til en og få en følelse av hva man sto for og kjempet for, sa presidenten.

Angrep på Trump mellom linjene

Selv om Clinton aldri nevnte Trump ved navn i talen tirsdag kveld, lå det stadig noe mellom linjene om den påtroppende presidenten. Hun snakket blant annet om en jente i Nevada som hadde grått fordi foreldrene risikerte å bli deportert – en referanse til Trumps innvandringspolitikk.

– Ingen barn skulle ha det slik, sa Clinton.

Hun avsluttet med å hentyde til Trumps slagord om å gjøre Amerika storslagent igjen:

– Jeg er så sikker på dette som noe annet jeg har visst: Amerika er fortsatt verdens beste land, sa hun.