Clinton krever innsyn fra FBI

– FBI-sjef James Comey bør umiddelbart gi det amerikanske folket mer informasjon, sier John Podesta, sjef for Clintons valgkamp.

FBI konkluderte i sommer med at Clinton ikke skulle rettsforfølges for å ha brukt en privat epostserver da hun var utenriksminister, og i juli la USAs justisminister Loretta Lynch saken vekk. Da hadde etterforskningen pågått ett år. Men fredag tok saken en ny vending da Comey opplyste at de har fått kjennskap til nye eposter som kan være relevante for etterforskningen.

Nyhetsbyrået AP melder fredag kveld at de aktuelle epostene ikke kommer direkte fra Clintons server. De er funnet i forbindelse med etterforskningen av Anthony Weiner, som er gift med Clintons nære rådgiver Huma Abedin, skriver New York Times. FBI etterforsker uanstendige tekstmeldinger som Weiner sendte til en 15 år gammel jente i Nord-Carolina.

– Det er utrolig at vi får se noe som dette kun 11 dager før et presidentvalg, sier Podesta.

– FBI-direktøren skylder det amerikanske folket å umiddelbart gi alle detaljer om det han nå undersøker. Vi er sikre på at dette ikke vil gi noen andre konklusjoner enn de FBI kom fram til i juli, sier Podesta. (©NTB)