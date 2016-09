Clinton måtte forlate 11. september-markering

Presidentkandidaten følte seg overopphetet, opplyser hennes stab. Clinton skal ha forlatt minneseremonien i New York tidlig.

Ifølge øyenvitner lot hun til å falle sammen og bli hjulpet inn i en bil. Fox News-journalist Rick Leventhal siterte en kilde i politiet som hevder Clinton så ut til å besvime og at hun måtte hjelpes inn i en bil.

– Han sto på fortauet sammen med et sikkerhetsteam og ventet på bilkortesjen. De ble overrasket, for det var ikke meningen at hun skulle dra ennå. Da bilkortesjen kom, mistet hun balansen og så ut til å svime av. Hun mistet en sko, som havnet under bilen, sier Leventhal.

15 år etter

Clinton rival Donald Trump deltok også i seremonien, men ingen av dem var ment å snakke offentlig.

Den offisielle minnemarkeringen i New York startet med ett minutts stillhet klokken 8.46 – nøyaktig 15 år atter at det første flyet krasjet inn i World Trade Center.

Etter stillheten begynte etterlatte å lese opp navnene til de nesten 3.000 menneskene som ble drept da tre kaprede fly ble styrt inn i World Trade Center og Pentagon i Washington. Det fjerde kaprede flyet styrtet på et jorde i Pennsylvania.

Fem andre øyeblikk skal markeres med stillhet i løpet av den timelange seremonien.

Obama ved Pentagon

Obama deltok på sin siste 11. september-markering som president, og startet sin tale ved Pentagon med å sitere bibelen da han hedret dem som mistet livet.

– La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg.

– Det er en stor ære for meg å stå her med dere igjen, på en dag jeg vet fortsatt er vanskelig for dere. Det er en dag vi aldri kommer til å glemme, sa Obama foran de oppmøtte.

Han benyttet også Obama sjansen til å si noen ord om verdien av mangfold i det amerikanske samfunnet.

– Mangfold er ikke en svakhet, men en stor styrke.

Med det fulgte han opp tidligere uttalelser lørdag:

– I møte med terror betyr det noe hvordan vi reagerer. Vi kan ikke gi etter for dem som ønsker å splitte oss. Vi kan ikke reagere på en måte som bryter ned strukturen i samfunnet vårt, sa han.

Uttalelsene blir tolket som et dårlig skjult stikk til Donald Trump, som er blitt beskyldt for å spre hatefull retorikk mot muslimer.

