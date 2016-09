70-åringen Donald Trump, som selv har gitt ut én side, har de siste ukene flere ganger satt spørsmålstegn ved om snart 69 år gamle Hillary Clinton har god nok helse til å bli USAs neste president.

Eiendomsmagnaten har blant annet i en tale om sikkerhetspolitikk sagt at Clinton «mangler den mentale og fysiske utholdenhet som skal til for å gå løs på IS alle de mange motstandere vi står overfor».

Overopphetet og lungebetennelse

Derfor passet det Clinton dårlig at hun kollapset i New York søndag. Først opplyste staben hennes at det skyldtes en overoppheting, før de senere søndag kunne røpe at hun allerede fredag fikk diagnosen lungebetennelse.

Natt til mandag ble det klart at hun grunnet sykdommen har avlyst en reise til California.

Både Clinton og Trump har så langt kommet med svært lite informasjon om egen helse sammenlignet med mange tidligere kandidater, spesielt eldre kandidater. Nå øker presset for at hun må legge fram sine legejournaler.

Bill Clintons tidligere rådgiver krever legejournaler

Blant dem som ber henne gjøre det er David Gergen, som var rådgiver for ektemannen Bill Clinton i Det hvite hus.

På CNN understreker han at både John McCain, som var 72 da han var republikanernes presidentkandidat i 2008, Bob Dole, som var 73 da han var samme partis kandidat i 1996 og Ronald Reagan, som var 73 da han stilte til gjenvalg i 1984, alle la fram omfattende helseinformasjon.

McCain la fram nesten 1200 sider. Selv Obama har vært langt mer åpen enn Clinton.

Han ga ut 276 sider da han stilte i 2008. Til sammenligning har Clinton kun gitt ut halvannen side hvor det heter at hun er en «frisk kvinne».

Hevder Trump kan bli den friskeste noensinne

Trump har offentliggjort enda mindre enn Clinton, et vagt brev på en halv side fra hans lege hvor det heter at «hvis Donald Trump blir valgt, blir han den friskeste personen som noensinne er valgt til presidentembetet».

I august kom det fram at legen skrev brevet på fem minutter mens limousinen til Trump ventet utenfor.

Selv om Trump altså har offentliggjort enda mindre enn Clinton, er det han som er på offensiven når det gjelder presidentkandidatenes helse.

– Så går hun hjem for å legge seg

Trump har gjort et poeng ut av at han holder et langt høyere tempo enn Clinton når det kommer til antall valgmøter.

– Det som skjer er at hun holder en kort tale, så går hun hjem for å legge seg. To dager senere dukker hun opp igjen, har Trump sagt.

Det har også vært en del fokus på at Clinton har hostet en del de siste ukene, noe som har bidratt til spekulasjoner rundt hennes helse. Hun har blant annet prøvd å spøke dette bort med at hun er allergisk mot Trump.

Men hennes lege kunne i går fortelle at hosten skyldes allergier knyttet til årstiden.

For en ukes tid siden kunne The New York Times fortelle at mens Donald Trump satser på massemøter med velgerne, prioriterer Hillary Clinton å samle inn penger i eksklusive forsamlinger med superrike.

Det har ikke hjulpet på Clintons omdømme at hun holdt lungebetennelsen skjult i to dager. Hennes mangeårige hang til hemmelighold er en av hovedårsakene til at velgerne har store problemer med å stole på henne.

Trump legger press på Clinton

Trump har så langt ikke kommentert Clintons kollaps, men tidligere har han på Twitter tatt til orde for at begge må legge fram omfattende helseinformasjon.

Kravet om at begge kandidatene gir ut mer informasjon vil neppe forsvinne med det første. «Fysisk svakhet fanget på film gjør helsekonspirasjonen til en legitim valgkampbekymring», skriver Politico.

Men også Trump får høre det.

– Donald Trump er ikke akkurat noe fysisk prakteksemplar. Han er en 70 år gammel tjukkas som ikke trener - la han springe en tøff halvannen kilometer på tredemølla, sier Stuart Stevens var toppstrategen til Mitt Romney, den republikanske presidentkandidaten i 2012, til Politico.