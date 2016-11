Clinton øker forspranget til Trump i antall stemmer

Fredag morgen viste CNNs oversikt at Clinton har fått 60.458.647 stemmer mot Trumps 60.068.599 – en differanse på litt over 390.000 stemmer. Det gir Clinton 47,7 prosent av stemmene mot Trumps 47,4.

Til nå har Trump blitt tildelt 290 valgmenn, mens Clinton har 232. En delstat – Michigan (16 valgmenn) – er fortsatt ikke avgjort, men det har ingen betydning for det endelige valgresultatet.

I California, USAs mest folkerike delstat, viser oversikten at kun 70 prosent av stemmene er ferdig telt. Her har over 61 prosent stemt på Clinton, noe som antyder at differansen i antall stemmer mellom henne og Trump kan komme til å øke.

Det er femte gang en president blir valgt uten å ha et flertall i folket bak seg. Sist gang det skjedde var i 2000, da Al Gore fikk over 500.000 flere stemmer enn George W. Bush. Før det må vi langt tilbake i tid – til 1888, 1876 og 1824.