Clinton øker på de siste målingene, men valgguru er ikke overbevist

Den som er mest pessimistisk på Hillary Clintons vegne, er derimot ikke hvem som helst. Det er statistikkguruen Nate Silver, som er USAs fremste valgspåmann. Silver traff med sine prognoser i 49 av 50 stater i presidentvalget i 2008 og i alle 50 stater i 2012.

I løpet av de siste timene har Silver sendt ut to oppdateringer om dagens valg i USA. I den siste, som ble sendt ut klokken 03.00 i natt norsk tid, gir han Hillary Clinton en vinnersjanse på 71 prosent, som er opp fra hans prognose på 65 prosent søndag kveld.

«Kommer til å bli veldig spennende»

Det gikk også ut en oppdatering fra Silver klokken ca. 22.20 norsk tid. Da ga han Clinton en vinnersjanse på 69 prosent, og konkluderte følgende:

«Selv om Clintons vinnersjanse øker med et nytt prosentpoeng eller to, er hun bare den sannsynlige, men langt fra sikre vinneren. Det betyr at morgendagen kommer til å bli veldig spennende. Ikke bare fordi at resultatene er usikre, men fordi et uvanlig stort antall stater potensielt kan påvirke utfallet», skriver Silver.

Den største konkurrenten til Silver er kanskje The Upshot, som er analyseseksjonen til The New York Times. The Upshot gir Clinton nå en vinnersjanse på 84 prosent. Fire andre prognosemakere, som det fremgår et stykke nede på nettsiden som det er lenket til foran, gir Clinton en vinnersjanse på mellom 88 og 99 prosent.

Seier i hver delstat gir et visst antall valgmenn. Totalt er det 538, noe som forklarer at Silvers nettsted heter fivethirtyeight. Vinneren trenger minst 270. Den særs anerkjente professoren Larry Sabato spår at Clinton ender med 322.

Reuters: 90 prosent vinnersjanse til Clinton

Nyhetsbyrået Reuters kom sent i går kveld ut med en prognose sammen med meningsmåleren Ipsos. De gir Clinton en vinnersjanse på 90 prosent.

På oversikten til Realclearpolitics, som er basert på et rent og uvektet gjennomsnitt over de siste målingene, har Clinton siden søndag økt forspranget fra drøye 2 til drøye 3 prosentpoeng. Clinton leder med mellom 1 og 6 prosentpoeng på 12 av de 13 målingene som inngår i dette gjennomsnittet, mens Trump leder med 2 prosentpoeng på den siste.