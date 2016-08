Clinton-rådgivers skilsmisse inn i valgkampen

Clinton-rådgiveren er gift med Anthony Weiner.

Den tidligere kongressmannen for Det demokratiske partiet fra New York måtte i 2011 trekke seg da det ble avslørt at han hadde sendt tekst- og bildemeldinger med seksuelt ladet innhold til kvinner. I 2013 havarerte hans forsøk på å bli ordfører i New York etter lignende skandale.

Nye skandalebilder

Nå er det kommet frem at han igjen har utvekslet tekstmeldinger og bildemeldinger med en kvinne som oppgis å være en «barmfager brunette».

Det vekker særlig oppvekst at politikerparets sønn er ved siden av faren på et av bildene han skal ha sendt kvinnen.

Abedin i mediene allerede

Abedin er fra før i søkelyset i den amerikanske presidentkampen.

Tidligere denne måneden offentliggjorde den konservative organisasjonen Judicial Watch eposter fra Abedins tid som visestabssjef i amerikansk UD. Epostene skulle sannsynliggjøre at folk som betalte penger til den veldedige Clinton-stiftelsen, hadde lett tilgang til utenriksminister Hillary Clinton.

I tillegg har enkelte medier hevdet at Abedin, som er av saudisk herkomst, var medredaktør i et islamistisk tidsskrift som argumenterer mot likestilling og kvinners rettigheter.

Begge påstandene avvises av Clinton-kampanjen.

– Bestemt meg for separasjon

Det var tabloidavisen The New York Post som mandag avslørte de nye Weiner-meldingene. Clinton-kampanjen sendte ut følgende kunngjøring fra Abedin:

– Etter lang og smertefull overveielse av mitt arbeid og mitt ekteskap, har jeg bestemt meg for separasjon fra min ektemann. Anthony og jeg vil fortsatt gjøre det som er best for vår sønn, som er lyset i vårt liv. I denne vanskelige tiden ber jeg om at vårt privatliv respekteres, heter det i kunngjøringen.

Trump kommenterer saken

Men alt tyder på at skilsmissen blir en del av den politiske kampen om presidentvervet. Abedin er en av Clintons nære rådgivere gjennom lang tid og var med allerede da Clinton var USAs førstedame på 1990-tallet.

Donald Trump bruker nå saken for å argumentere for at Clinton har dårlig dømmekraft.

– Huma tar en svært klok avgjørelse. Jeg kjenner Anthony Weiner godt, og hun vil ha det bedre uten ham. Jeg er bare bekymret for landet fordi Hillary Clinton var uforsiktig og skjødesløs ved å tillate at Weiner fikk ha en så stor nærhet til høyt gradert informasjon. Hvem vet hva han fikk vite og hvem han fortalte det videre til? Dette er bare enda et eksempel på Hillary Clintons dårlige dømmekraft, heter det i Trumps uttalelse gjengitt i The New York Times.