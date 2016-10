Clintons ledelse øker: USAs mektigste republikaner gir opp Trump

Etter publiseringen av skandalevideoen fra 2005 mister Trump støtte både blant folket og i eget parti.

John McCain, Condoleezza Rice, og Arnold Schwarzenegger. Listen over republikanske ledere som tar avstand fra Trump er allerede i ferd med å bli lang.

"Leder med doble sifre"

En ny undersøkelse gjennomført på vegne av NBC News og Wall Street Journal, viser nå at demokratenes kandidat Hillary Clinton «leder med doble sifre», skriver NBC.

Målingen som er gjort blant «sannsynlige velgere» lørdag og søndag, før den siste debatten mellom kandidatene. Da svarte 46 prosent at de ville stemme på Clinton, mens 35 prosent oppga at de støttet Trump. Ni prosent ville stemme på Libertarian-kandidaten Gary Johnson, mens Green Partys kandidat Jill Stein fikk to prosent oppslutning.

Vil ikke drive valgkamp

Mandag kom det frem at lederen av Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier han ikke kommer til å forsvare Donald Trump – verken nå eller i framtida.

I en telefonkonferanse med partifeller gikk Ryan langt i å antyde at han ikke tror at Trump har noen mulighet til å vinne presidentvalget 9. november.

Ryan sier at han i stedet for å drive valgkamp på vegne av Republikanernes presidentkandidat, vil bruke energien sin på sikre at Hillary Clinton ikke får noen blankofullmakt som president.

Det tolkes av mange som at han forskutterer partiets nederlag i det kommende presidentvalget.

Trump: – Ryan endrer ingenting

– Paul Ryan bør ikke kaste bort tid på å motarbeide Republikanernes presidentkandidat, sier Donald Trump etter at toppolitikeren vendte ham ryggen.

Trumps talsmann Jason Miller avfeier Ryans uttalelser og slår fast at ingenting har endret seg.

– Trumps valgkamp har alltid vært drevet av en grasrotbevegelse, ikke av Washington, tvitrer Miller.

Selv skriver Trump på Twitter at Ryan ikke bør «kaste bort tida si på å kjempe mot republikanernes presidentkandidat».

– Gjør det som er best for dere

Paul Ryan sa også at han fristiller de republikanske representantene fra å forsvare Trump, «dersom det skader deres sjanser for gjenvalg», skriver The Washington Post.

Det er allerede bekymring i partiet for å miste flertallet i Representantenes hus som følge av Trump-kampanjen, ifølge avisen. Nå åpner altså lederen deres for at deres gjenvalg settes foran presidentvalget.

– Dere må alle gjøre det som er best for dere og deres distrikter, skal Ryan ha sagt i en telefornsamtale med flere av de republikanske representantene.

Ryan har tidligere kritisert presidentkandidaten kraftig, senest i helgen på grunn av en video der Trump i 2005 beskriver hvordan man kan komme unna med å antaste kvinner seksuelt.