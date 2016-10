Clintons superstjerner skal sikre valgskred

Skriket fra salen kom idet Michelle Obama trakk pusten, midt i en setning.

– Michelle, vi elsker deg!

USAs førstedame kikket raskt opp, smilte lett og fortsatte på talen sin. Et fåfengt forsøk, fra Obamas side, på å få dagen til å handle om noe annet enn henne.

Det var nemlig ingen tvil om hvem de 11.000 menneskene på arenaen hadde stått i timevis i kø utenfor arenaen i Winston-Salem i Nord-Carolina for å se. De var ikke der først og fremst for å oppleve Hillary Clinton, presidentkandidaten de håper å sende til Det hvite hus etter valget neste tirsdag.

Nei, de var kommet for å oppleve personen som de siste ukene har fremstått som en av Clintons aller viktigste støttespillere i denne valgkampen: Michelle Obama.

– Førstedamer, vi rocker! sa Obama til latter og jubel i salen.

Fakta: Viktige Clinton-støttespillere Familien: Bill Clinton

Chelsea Clinton Nøkkelmedarbeidere: Huma Abedin, viseformann for kampanjen, kjent som «Clintons eksterne harddisk».

John Podesta, kampanjeformann

Robbie Mook, daglig leder for kampanjen

Joel Benenson, sjefsstrateg

Marlon Marshall, direktør for politisk engasjement

Amanda Renteria, politisk direktør

Jennifer Palmieri, kommunikasjonsdirektør

Jake Sullivan, seniorrådgiver Surrogater: Barack Obama

Michelle Obama

Joe Biden

Bernie Sanders

Elizabeth Warren Eksterne rådgivere: Michele Flournoy, tidligere statssekretær i forsvarsdepartementet

General John Allen, tidligere nestkommanderende ved Central Command

General David Petraeus, tidligere CIA-sjef

Janet Napolitano, tidligere nasjonal sikkerhetsminister

Jacob Leinenluft, tidligere visedirektør i det nasjonale økonomiske rådet

Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi

Madeleine Albright, tidligere utenriksminister Kjendiser: Katy Perry

Jay-Z og Beyoncé

Jennifer Lopez

Bruce Springsteen

Miley Cyrus

Meryl Streep

George Clooney

Robert De Niro

Ønsker Michelle Obama som presidentkandidat

Clinton virket komfortabel med at entusiasmen blant publikum var merkbart større for Obama enn for henne. Hun vet at 52-åringen har en oppslutning («approval rating») på 64 prosent – langt over de 43 prosentene som sier at de liker Clinton.

– Seriøst, finnes det noen som er mer inspirerende enn henne? spurte hun salen før hun overlot ordet til førstedamen.

Etterpå var det ikke vanskelig å finne folk i publikum som var enige.

Kristoffer Rønneberg

– Hun løfter på en måte Clinton opp. Jeg kjenner at jeg er mer entusiastisk nå enn jeg var. Michelle klarer å appellere til følelsene på en måte Clinton ikke er i stand til, sier Alisha Anderson (32), som har tatt seg en fridag fra jobben i en skobutikk for å oppleve den første og sannsynligvis eneste gangen i denne valgkampen at den nåværende og tidligere førstedamen deler en scene.

Med et smil legger hun til:

– Jeg håper hun stiller som presidentkandidat! Kanskje i 2024?

Clintons superstjerner driver valgkamp for henne

Det får tiden vise, og Michelle Obama har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt. Lenge nølte hun også med å delta aktivt i årets valgkamp, men dette endret seg under landsmøtet i Philadelphia i slutten av juli, da førstedamen holdt det som kanskje ble den mest minneverdige talen på hele møtet.

Og talen hun holdt i kjølvannet av videoen der Donald Trump skryter av at han ikke klarer å styre seg fra å antaste kvinner han mener er attraktive, formidlet en følelsesladd reaksjon på en måte hverken Clinton eller noen andre klarte å måle seg med.

Se deler av talen hennes her:

Obamas superstjernefaktor var trolig en betydelig årsak til at oppmøtet her i Nord-Carolina var så stort – ett av de aller største for Clinton i hele valgkampen.

Hun er langt fra den eneste kjendisen som bidrar i dugnadsarbeidet for å få Hillary Clinton valgt til USAs president. Clinton har rundt 200 personer i sitt nettverk av surrogater, altså folk som aktivt driver valgkamp på hennes vegne.

Målet er å slå Donald Trump. Og helst med veldig klar margin.

I tillegg til Michelle Obama stiller også ektemannen hennes, president Barack Obama, opp på valgmøter for å oppildne demokratene. Clintons stjernelag inkluderer også hennes egen ektemann, Bill, datteren Chelsea og populære partifeller som Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Joe Biden.

Musikere som Beyoncé, Jennifer Lopez, Bon Jovi, Katy Perry og The National skal også bidra til å skape Clinton-entusiasme på valgmøter og konserter i dagene frem mot valget.

Michelle Obama blir stadig spurt om hun vil bli president. Slik svarer hun.

Trump-talsmann: Clinton er så kjedelig

Surrogater er en viktig del av enhver valgkamp. Clinton har tatt det opp til et nytt nivå. Surrogatdirektør Adrienne Elrod, en veteran fra Clintons valgkamp i 2008, leder et stort team med folk som koordinerer budskapet alle støttespillerne til enhver tid skal fremme – enten det er fra scenen eller på TV.

Donald Trump, på sin side, har et langt mindre nettverk av surrogater – rundt 30 stykker, ifølge Yahoo News. Med unntak av visepresidentkandidat Mike Pence er det svært uvanlig at andre enn Trump holder valgmøter.

Kristoffer Rønneberg

Trumps surrogater – folk som Rudolph Giuliani, Newt Gingrich og Ben Carson samt en rekke betalte kommunikasjonsmedarbeidere – er hovedsakelig å finne på TV, der de deltar i paneldebatter for å fremme presidentkandidatens syn.

En talsmann for Trump vedgår overfor The Washington Post at Clinton-kampanjen har flere høyprofilerte surrogater i drift enn hva de har. Men det skyldes at demokratene i år har stilt med en svak kandidat, mener han.

– Hun er ikke like aktiv i kampanjen som hva en kandidat vanligvis har vært. Dessuten er det så liten interesse for henne. Hun er så kjedelig at folk leter etter surrogater som er mer spennende enn henne, sier Jason Miller til avisen.

Trump eller Clinton? Ta testen og se hvem du er mest enig med.

Målet er å øke valgdeltakelsen

Entusiasmen surrogatene skaper vil bli svært viktig for Clinton og demokratene i valgkampen. Jo flere som stemmer, jo bedre er det som regel for partiet – fordi det er flere registrerte demokrater enn republikanere i USA. I Nord-Carolina, der valgresultatet var ekstremt jevnt både i 2008 og i 2012, er valgdeltakelsen ekstra viktig, noe Michelle Obamas påpekte i talen sin.

Hun bemerket også at Trump-kampanjen forsøker å holde valgdeltakelsen nede ved å gjøre valgkampen så stygg som mulig.

Løsningen, sa hun, var heve seg over den negative retorikken.

– Når de trekker nedover, trekker vi oppover («when they go low, we go high»), sa hun – et slagord hun lanserte på landsmøtet i juli og som Clinton har sitert henne på flere ganger siden den gang.

