Clintons tale: – Vi har ennå ikke knust glasstaket

– Sist kveld gratulerte jeg Trump og tilbød ham å samarbeide, på vegne av landet vårt.

Slik startet Hillary Clinton sin «nederlagstale» da hun onsdag formiddag, klokken 12.40 lokal tid, gikk på talerstolen i New York til stående applaus.

I salen satt hennes nærmeste støttespillere og valgkampmedarbeidere.

CARLOS BARRIA / X90035

– Skuffet

Hun fortsatte med å ønske Trump lykke til og takket alle som støttet henne gjennom presidentkampanjen.

– Donald Trump er vår neste president. Vi skylder ham et åpent sinn og en sjanse til å lede, sa Clinton.

Til tross for en takknemlig og optimistisk tone, var det ikke mulig å skjule skuffelsen.

– Jeg vet hvor skuffet dere er, for jeg kjenner det selv. Dette er smertefullt og vil fortsette å være det i lang tid, sa en tydelig beveget Clinton.

Også de som satt i salen var tydelig skuffet, men satte i gang en siste trampeklapp før Clinton entret scenen. Demokratenes presidentkandidat ventet helt til onsdag formiddag med å holde talen, selv om hun hadde ringt og gratulert Trump mange timer tidligere.

– Til alle små jenter

I en følelsesladet appell til unge mennesker sa Clinton at hun har kjempet for det hun tror på hele sitt liv, gjennom suksesser og tilbakeslag.

– Det gjør vondt å tape, men dere må aldri miste troen på at det er verdt å kjempe for det om er riktig, sa Clinton.

Hun ba støttespillerne om å fortsette å jobbe for verdiene de har stått for i valgkampen, og troen på at den amerikanske drømmen er «stor nok for alle folk av alle raser, religioner, menn og kvinner, innvandrere, LHBT-personer og folk med funksjonshemminger».

Kvinner fikk også en ekstra takk fra Clinton:

– Ingenting har gjort meg stoltere enn å være deres helt. Jeg vet at vi ennå ikke knust det øverste og hardeste glasstaket, men en dag vil noen gjøre det. Forhåpentlig før enn vi tror.

– Til alle små jenter som ser dette – ikke tvil på at dere er verdifulle og fortjener alle sjanser dere kan få til å følge deres egne drømmer, fortsatte Clinton.

- Godtar resultatet

Donald Trump har lenge snakket om at valget er rigget, og sådde tvil om han ville godta valgresultatet.

Både Hillary Clinton og hennes visepresidentkandidat Tim Kaine gjorde derfor et poeng ut av de selvfølgelig godtok resultatet.

– Vi må akseptere resultatet og se mot fremtiden, sa Clinton.

– Jeg er så stolt av Hillary Clinton. Hun elsker landet vårt og aksepterer systemet vi har, sa Tim Kaine som gikk på scenen først.

Trumps talsmann Jason Miller sier på Twitter at Clintons tale er et viktig steg i å samle nasjonen:

BRIAN SNYDER / X90051

Takket familien og Obamaene

Hillary holdt takketalen med ektemannen Bill, datteren Chelsea og hennes mann i Marc Mezvinsky i ryggen.

– Dere løftet meg opp da jeg trengte det som mest, sa Clinton.

Barack og Michelle Obama fikk også en ekstra takk for støtten.

Clinton snakket om verdiene kampanjen har stått for, og understreket at landet nå må samles igjen.

– Som dere vet, mener jeg at vi er «stronger together», sa Hillary og fikk dermed gjentatt sitt valgkampslagord en siste gang.

Obama: - Jeg er stolt over Hillary Clinton

Barack Obama selv holdt tale utenfor det hvite hus like etterpå. Han åpnet med å si at han hadde ringt Trump tidlig onsdag morgen for å gratulere ham med seieren. Han benyttet også anledningen til å rose Hillary Clinton:

- Jeg er stolt over Hillary Clinton, og jeg er sikker på at hun og Bill Clinton kommer til å fortsette å gjøre en god jobb for både USA og resten av verden, sa Obama.

Obama lovet å sikre en fredelig og knikrefri maktovertakelse, men konstaterte samtidig at han og Donald Trump er forskjellige på vesentlige punkter.

Litt over klokken 02.30 natt til onsdag New York-tid, ringte Clinton til Donald Trump for å gratulere ham med valgseieren: