Republikaneren Powell, som var utenriksminister i president George W. Bushs første periode, kom med kunngjøringen under et møte på Long Island utenfor New York tirsdag.

Han føyer seg dermed inn i rekken av tidligere Bush-medarbeidere som ikke vil stille seg bak Det republikanske partiets presidentkandidat.

Kunngjøringen kommer imidlertid ikke som en overraskelse. I september langet Powell ut mot Trump og kalte ham en «nasjonal skam».