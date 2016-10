Colombia avlyser fredsforhandlinger med ELN

Noen timer før forhandlingene skulle begynt i nabolandet Ecuador torsdag, opplyste Colombias regjering at de var utsatt. Dette ble litt senere bekreftet av Santos selv i en tale.

Årsaken er at regjeringen ikke vil gå med på noen forhandlinger før ELNs siste gissel, en tidligere folkevalgt politiker, blir løslatt.

Forhandlet i det hemmelige

Hemmelige fredssamtaler mellom ELN og colombianske myndigheter skal ha pågått i over to år. Norge er ett av flere land som har bidratt som tilrettelegger for samtalene.

Santos er tildelt årets Nobels fredspris for sitt forsøk på å oppnå fred med den langt større geriljagruppen FARC, og også i denne prosessen har Norge vært tilrettelegger. FARC og Colombias regjering har fremforhandlet en fredsavtale, men den ble nedstemt i en folkeavstemning tidligere i høst.

2.500 krigere

ELN, som antas å ha 2.500 krigere i sine rekker, ble i likhet med FARC startet i 1964 med krav om sosiale reformer, en jordreform og nasjonal kontroll over landets naturressurser. Begge de venstreorienterte gruppene har tydd til narkohandel og gisseltagning for å skaffe seg inntekter.