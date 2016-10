Colombias president Santos er vinneren av årets Nobels fredspris

Følg siste nytt om Nobels fredspris i vår direkteblogg her.

I forkant hadde mange spådd at prisen skulle gå til fredsavtalen i Colombia, men etter at en folkeavstemning for bare noen dager siden endte med et nei til fredsavtalen trodde de fleste som uttalte seg på forhånd at Colombia var ute av dansen når det gjaldt årets fredspristildeling.

Hvorfor bare den ene parten?

Nobelkomiteens leder fikk spørsmål om hvorfor Santos alene får prisen, når det har vært flere parter i fredsforhandlingene i Colombia.

– Det er mange parter i denne fredsprosessen, men president Santos har tatt initiativet og gikk «all in» med et sterkt ønske om å oppnå et resultat. Derfor vektlegger vi ham, sier Kullmann Five.

- Hadde det vært umulig å gi prisen til en gerilja?

– Vi kommenterer aldri de som ikke mottar prisen.

Derfor får Colombias president Nobels fredspris for 2016:

I Nobelkomiteens begrunnelse heter det at Santos får prisen for sin innsats for å få slutt på den 50 år lange borgerkrigen i landet.

Krigen har kostet minst 220.000 colombianere livet og gjort nesten seks millioner hjemløse. Prisen skal også sees som en hyllest til det colombianske folk, som til tross for alle vanskeligheter ikke har gitt opp håpet om en rettferdig fred – og til alle parter som har bidratt i fredsprosessen.

Juan Manuel Santos har vært president i Colombia siden 2010. Han er utdannet økonom og har jobbet som journalist.

FARC: Hvis dette er sant, er det en stor nyhet

– Hvis dette er sant, er det en stor nyhet, sier FARC-toppen Jorge Torres Victoria. Han hadde ennå ikke hørt om prisen til Juan Manuel Santos da det svenske nyhetsbyrået TT ringte ham klokken 5 på morgenen lokal tid. FARC-lederen har selv deltatt i de colombianske fredsforhandlingene og befinner seg for tiden på Cuba, der forhandlingene mellom Colombias regjering og FARC-geriljaen har foregått.

Norge har stått sentralt i fredsforhandlingene

Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for fredsforhandlingene, som kom i gang etter at president Santos valgte å legge til side den kompromissløse kampen mot FARC. – Vi er lei av krigen, og vi vil ikke akseptere vold som middel for å forsvare ideer. Vi sier høyt og tydelig nei til mer krig, sa Santos under den symboltunge seremonien der fredsavtalen med den marxistiske geriljaen ble undertegnet for under to uker siden.

Det var en historisk dag, et absolutt høydepunkt i den seks år lange fredsprosessen, som kort etter fikk et tilbakeslag da et flertall sa nei til avtalen i en folkeavstemning. Santos har imidlertid lovet å ikke gi opp veien mot fred. Inntil de hemmelige sonderingene om en fredsavtale ble kjent i 2012, var det vanskelig å se at det skulle være Santos som ville føre landet inn i en dialog med FARC. Santos har nemlig bygget mye av sin karriere på alliansen med sin forgjenger i presidentstolen, Alvaro Uribe, som sto for en nådeløs kamp mot FARC.

Selve pristildelingen vil tradisjonen tro foregå i Oslo rådhus 10. desember.

