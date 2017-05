Comey: Trump ba meg stanse etterforskningen av Flynn

I et møte i Det ovale kontor 14. februar skal president Trump ha bedt daværende FBI-sjef James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, ifølge et notat Comey skrev like etter møtet.

Det er The New York Times som forteller om notatet. Avisen skal ikke selv ha sett notatet, men personer i FBI med tilgang til det har lest utdrag av teksten til avisens reporter på saken.

Flynn havnet i trøbbel på grunn av sine mange møter og samtaler med den russiske ambassadøren, Sergej Kisljak, i tiden før Trump ble innsatt som president 20. januar.

Han skal ha løyet om disse møtene til flere personer i Trump-administrasjonen, inkludert visepresident Mike Pence, noe som bidro til at han måtte gå av etter bare 24 dager i jobben.

Møtet mellom Trump og Comey skal ha funnet sted i Det ovale kontor dagen etter at Flynn ble sparket.

– Jeg håper at du kan finne en måte å slippe tak i denne på. Han er en bra fyr. Jeg håper du kan slippe tak i denne, skal Trump ha sagt til Comey, ifølge FBI-sjefens notat, skriver The New York Times.

Trump-administrasjonen benekter å ha lagt press på Comey

Comey ble sparket fra jobben som FBI-direktør i forrige uke etter at Trump bestemte seg for at han ikke lenger ønsket ham i jobben.

Comey ledet på det tidspunktet en etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget – og de mulige forbindelsene mellom russerne og Trump-valgkampen.

I et intervju med NBC News innrømmet Trump at han hadde Russland-etterforskningen i tankene da han bestemte seg for å sparke Comey.

Det hvite hus benekter at Trump ba Comey om å sparke Flynn.

– Selv om presidenten gjentatte ganger har uttrykt at general Flynn er en god mann som tjente og beskyttet landet vårt, har presidenten aldri spurt Comey eller noen andre om å avslutte en etterforskning, inkludert etterforskningen av general Flynn, skriver Trump-administrasjonen i et tilsvar til The New York Times.