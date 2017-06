Comey: Trump ville ha noe igjen for å la meg beholde jobben min

Washington, DC sto stille da en alvorstung James Comey (56) avla eden for Senatets etterretningskomité torsdag morgen, lokal tid.

Comey ble sparket som FBI-sjef 9. mai, og høringen er første gang han uttaler seg offentlig om saken. I åpningsreplikken hans, som han ba om å få offentliggjort allerede onsdag kveld, gjør Comey det klart at han opplevde flere av møtene med Donald Trump som svært ubehagelige.

Dette var noe han utdypet i høringen. Blant annet fikk han inntrykk av at Trump, som hadde fortalt ham at han ønsket 56-åringens «lojalitet», også så ut til å forvente en slags betaling for å la Comey fortsette som FBI-direktør:

– Han ønsket å få noe i retur for å la meg forbli i jobben, sa Comey i høringen.

Comeys åpningsreplikk er skrevet nærmest som en kriminalroman. Her kan du lese høydepunktene fra den tidligere FBI-direktørens møter med Trump.

Ville ikke svare på spørsmål om Trumps Russland-forbindelser

To sentrale spørsmål forble – som forventet – delvis ubesvart i løpet av Comeys høring – selv om svarene hans åpnet for at mer informasjon vil komme senere.

Det første: Mener Comey at Donald Trump samarbeidet med russiske myndigheter i fjorårets presidentvalgkamp?

Svaret: - Det er ikke noe jeg kan snakke om i en åpen høring. Etterforskerne kommer til å finne ut av det, svarte Comey.

Det andre: Oppfattet Comey at Trump forsøkte å bidra til å «forhindre rettens gang» («obstruction of justice») ved å legge press på ham i forbindelse med Russland-etterforskningen?

Svaret: - Jeg vet ikke. Det blir opp til spesialetterforskeren å finne ut av det, sa Comey.

Biggest headline so far:



Comey has concluded that Trump's conduct warrants the special counsel *investigate obstruction.*



Significant. — Ari Melber (@AriMelber) June 8, 2017

Fryktet at Trump ville lyve om møtene

56-åringen skriver i åpningsreplikken sin at han møtte president Trump ni ganger etter valget, og at han følte et behov for å skrive detaljerte notater om disse møtene.

Her kan du lese hele åpningsreplikken (PDF-dokument).

Comey beskriver en rekke andre møter og samtaler han har hatt med Trump. Spørsmålet om han ønsket å fortsette som FBI-sjef, skal Comey ha fått under en middag han hadde alene med presidenten.

Årsaken til dette var at Comey opplevde møtene med Trump som svært ubehagelige.

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt i ett av møtene.

Slik beskriver Comey reaksjonen sin:

«Jeg hverken rørte på meg, sa noe eller forandret ansiktsuttrykk. Det ble en pinlig taushet. Vi bare så på hverandre i stillhet. Deretter fortsatte samtalen.»

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

I høringen på torsdag utdypet han hvorfor han ønsket å skrive disse notatene.

– For å være ærlig var jeg bekymret for at han kom til å lyve om hva som skjedde i møtet, sa Comey.

Da nyheten om Comeys notater ble lekket i The New York Times 11. mai, svarte Trump ved å skrive på Twitter at Comey måtte håpe at det ikke fantes «opptak» av samtalene deres.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Det var ikke en trussel Comey hadde noen problemer med, forklarte han i høringen på torsdag.

– Jeg håper inderlig at det finnes opptak! sa 56-åringen.

Han innrømmet senere i høringen at det var han som sto bak lekkasjen i The New York Times – ved å be en venn om å fortelle om innholdet i notatene til pressen. Baktanken, ifølge Comey, var å bidra til prosessen for å få oppnevnt en spesialetterforsker i Russland-etterforskningen.

Robert Mueller, Comeys forgjenger som FBI-direktør, ble oppnevnt som spesialetterforsker 17. mai.

Hva betyr ordet «håper»?

Et sentralt poeng i Comeys vitneforklaring er gjengivelsen hans av et møte der Trump skal ha bedt FBI-direktøren om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsdirektøren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.

– Jeg håper at du kan la dette fare, skal Trump ha fortalt Comey i ett av møtene.

Mary Altaffer / AP / NTB Scanpix

Ordet «håpe» kan vise seg å bli sentralt. Enkelte av senatorene gjorde et poeng av dette i sine spørsmål, men Comey gjorde det klart at han i denne sammenhengen oppfattet Trumps henvendelse som en klar anmodning.

– Han er USAs president. Vi var alene, og han sa «jeg håper dette». Jeg tolket det som at han fortalte meg hva han ønsket at jeg skulle gjøre, sa Comey i høringen.

Donald Trumps eldste sønn, som er oppkalt etter faren sin, var blant dem som mente at ordet «håper» betyr noe annet.

– Å håpe og å beordre er to ulike ting. Man skulle tro en fyr som Comey burde vite det, skriver Don Jr. på Twitter:

Hoping and telling are two very different things, you would think that a guy like Comey would know that. #givemeabreak — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 8, 2017

Tror Russland-etterforskningen var en årsak til oppsigelsen

56-åringen fortalte også at han tror at FBIs etterforskning av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg – og Trump-kampanjens mulige samarbeid med russerne – var en årsak til at han mistet jobben.

– Jeg tror det fordi jeg har sett presidenten si det på TV, sa Comey, og utdypet dette senere i høringen:

– Det er min vurdering at jeg ble sparket på grunn av Russland-etterforskningen, sa 56-åringen.

Han sa også at han reagerte negativt da Trump-administrasjonen begrunnet oppsigelsen med at FBI var en kaotisk og dårlig ledet organisasjon.

– De valgte å vanære meg og FBI. De sa at organisasjonen var dårlig ledet. At medarbeiderne hadde mistet tillit til sin leder. Dette var løgner, rett og slett, sa Comey til senatorene.