Corbyn lover flere fridager

De nye fridagene skal gi britiske arbeidere den pausen de fortjener, sa Corbyn søndag.

– Disse helligdagene vil gi arbeidere mulighet til å tilbringe tid med sine familier, lokalsamfunn og venner. Men det blir også en mulighet til å feire våre nasjonale kulturer, forklarte han.

De røde dagene skal legges til dagene for Englands skytshelgen St. George, Skottlands skytshelgen St. Andrew, Wales' skytshelgen St. David og Nord-Irlands skytshelgen St. Patrick.

I dag har Storbritannia åtte offentlige fridager, noe som er godt under snittet for store industriland.

Storbritannias statsminister Theresa May har utlyst nyvalg 8. juni.

Labour har gjort det svært dårlig på gallupen under Corbyn og ligger an til å tape et stort antall seter i Parlamentet.