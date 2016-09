Da religionspolitiet til Den islamske stat (IS) banket på døren hans, fryktet Ahmooda Abu Amood at han aldri skulle få se familien sin igjen.

De to militante mennene kjørte opp foran huset i en beige SUV, den biltypen de bruker for å transportere folk som har brutt reglene til et kontor der de må betale en bot, bli pisket – eller satt i fengsel.