Da israelske politikere ville nekte muslimer å kalle inn til bønn via høyttalere, fikk de motstand fra uventet hold

Forslaget ble for alvor lansert i vår i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Representanter for høyrepartiet Likud og det nasjonalistiske Jødisk Hjem ville dempe støyen fra moskeene. Løsningen skulle være et forbud mot bruk av forsterkere og høyttalere fra religiøse bygninger.

Innbyggere i områder nær moskeer hadde klaget på den høye lyden når det blir kalt inn til bønn fem ganger om dagen. Særlig var ergrelsen stor over spetakkelet tidlig om morgenen mens folk fremdeles ligger og slumrer.

Stoppet av religiøst parti

Tiltaket ble utsatt for heftig kritikk fra grupper som støtter religiøs frihet i Israel og som mener myndighetene undertrykker særlig muslimer. Forslaget ble derfor spådd en hurtig gravferd. Det skjedde imidlertid ikke, og det holdt på å bli banket gjennom i den israelske regjeringen denne uken da det ble stoppet fra uventet hold. Ifølge Jerusalem Post var det helseminister Yakoov Litzman fra det religiøse Torah-partiet som blokkerte for loven.

Ariel Schalit / AP/ NTB Scanpix

Trompeter og bukkehorn

Litzman var urolig for synagogenes mulighet for å markere starten på den jødiske helligdagen, sabbaten.

– I tusener av år med jødisk tradisjon er det brukt forskjellige instrumenter til dette, inkludert trompet og shofar (red.anm. et slags bukkehorn). Med den teknologiske utviklingen er høyttalere i bruk for å kunngjøre starten på sabbaten med et lovtillatt volum, sa han.

– Blir bare verre

En av initiativtagerne til loven, Moti Yogev fra Jødisk Hjem, mener loven uansett kun ville rammet høyttalere om natten.

– Det vi har fått høre den siste uken fra muslimer og jødere, sekulære og religiøse, er bråket klokken fire om morgenen er urimelig og at det blir stadig verre, sier han til Jerusalem Post.

Nå har helseminister Litzman antydet at han kan gi etter hvis det gis unntak for å markere sabbaten. Dermed kan saken komme opp igjen neste uke.

Stor verdiundersøkelse i 2015: Flertall i USA mener islam kræsjer med amerikanske verdier

Oppfordrer til ulydighet

I Knesset er det uansett flere motstandere av tiltaket, ikke minst politikere fra den arabiske felleslisten.

Ahmed Tibi oppfordrer muslimer til sivil ulydighet hvis loven trer i kraft. Et av stedene der det er kommet klager er Ceasarea, der statsminister Benjamin Netanyahu har hus. Tibi sier hvis Netanyahu ikke liker lyden fra moskeen i nærheten kan han flytte.

– Det har vært på denne måten her i landet siden lenge før Netanyahu kom hit, sier Tibi.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.