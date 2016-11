Danmark vil ikke ta imot kvoteflyktninger

Det opplyste utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg (V) på et møte i Folketinget tirsdag.

– Danmark har et ansvar for å hjelpe mennesker som er på flukt. Men vi har også et ansvar for at Danmark henger sammen, økonomisk, sosialt og kulturelt, sier Støjberg som mener flere land burde følge Danmarks eksempel. Hun viser til at det kom 21.000 flyktninger og migranter til Danmark i fjor og at vedtaket om ikke å ta imot kvoteflyktninger gir kommunene et pusterom.

Danmark har tidligere utsatt mottaket av de 491 kvoteflyktningene landet skulle ta imot i år, til et senere år.

– Danmark ikke juridisk forpliktet til å ta imot kvoteflyktninger

Støjberg ble bedt om å forklare hvorfor regjeringen i FN-regi har underskrevet målsettingen om at det på verdensbasis skal tas imot flere kvoteflyktninger. Det henger ikke sammen med at man i den nasjonale politikken går inn for å gå ut av FN-ordningen for kvoteflyktninger, påpekte Josephine Fock fra partiet Alternativet.

Støjberg mener imidlertid at det ikke finnes en avtale som juridisk forplikter Danmark til å ta imot kvoteflyktninger, selv om man har skrevet under på den såkalte New York-erklæringen. Sosialdemokratene og Dansk Folkeparti støtter regjeringen i saken.

Amnesty International sier i en kommentar at det er sørgelig at Danmark stenger døren for de aller mest sårbare flyktningene på et tidspunkt når få søker asyl i landet. (©NTB)