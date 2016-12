Dansk 17-åring funnet død

Midt- og Vestsjællands Politi bekrefter nå i kveld at Meng ble funnet i innsjø ved Regnemarks Bakke, i Borup nær Roskilde. Dette er flere mil unna stedet hun sist ble sett i Slagelse. Hennes familien er underrettet.

På en pressekonferansen bekrefter politiet at Meng er blitt utsatt for en kriminell handling.

I følge etterforskningsleder, Søren Ravn-Nielsen ble Meng funnet av en person som luftet hunden sin ved funnstedet. Politiet kunne ikke utelukke at 17-åringen er blitt drept der hun forsvant og senere fraktet bort. Stedet hun ble funnet er et sted der det ikke oftes ferdes så mange mennesker.

17 år gamle Emilie Meng forsvant natt til søndag 10. juli i år. Da hadde hun vært på en fest sammen med to venninner. Mens de to venninnene delte taxi hjem fra Korsør Station i Slagelse, bestemte Meng seg for å gå de få kilometerne hjem. Siden har hun vært sporløst forsvunnet.

Ligget lenge

I følge politiet tyder alt på at avdøde har ligget i vannet i flere måneder.

– Funnet åpner for helt nye etterforskningsmuligheter. Vet vet nå at Emilie er funnet langt fra sitt hjem, sier politiinspektør Kim Kliver i Midt- og Vestsjællands Politi. Siden 17-åringen forsvant er det satt inn store letemannskaper for å finne Meng. Hundrevis av frivillige har deltatt i letingen etter kvinnen.

Politiet ber nå publikum om hjelp i saken.

– Vi ønsker folks hjelp med opplysninger rundt dagene 10. juli, hvis noen har sett noe mistenkelig ved Emilies funnsted. Vi har bruk for offentlighetens hjelp til å finne ut hvem som har vært i dette området, sier politiet.

67-åring mistenkt

Flere personer har vært mistenkt i saken. I oktober kunne den danske avisen Berlinske Tidene avsløre at aksjonsgruppen «Forsvundne Personer» hadde overvåket en 67-åring i Korsør. Overvåkingen førte til at politiet ransaket mannens bolig fem ganger, uten å finne sport etter den savnede kvinnen.

En 33-åring fra Kolding-område var i en periode også mistenkt, men ble senere sjekket ut av saken, skriver BT.